ΠΑΟΚ: Προετοιμασία για τον Ολυμπιακό με τις γνωστές απουσίες

Με τις γνωστές απουσίες συνεχίστηκε την Πέμπτη (30.04.2026) η προετοιμασία του ΠΑΟΚ, ενόψει του κυριακάτικου ντέρμπι της Τούμπας με τον Ολυμπιακό (03.05.2026, 19:00, newsit.gr) για την 3η αγωνιστική των playoffs της Super League.

Ο ΠΑΟΚ προπονήθηκε στη Νέα Μεσημβρία, εκεί όπου ο Ραζβάν Λουτσέσκου έβαλε την ομάδα να δουλέψει πάνω σε συγκεκριμένα κομμάτια του παιχνιδιού μέσα από ασκήσεις, έπαιξαν παιχνίδι τέσσερις μικρές εστίες, ενώ στο τελευταίο κομμάτι διεξήχθη οικογενειακό διπλό.

Απόντες ήταν ξανά οι… γνωστοί, τέσσερις, Γιώργος Γιακουμάκης, Κίριλ Ντεσπόντοφ, Μαντί Καμαρά και Ντέγιαν Λόβρεν, οι οποίοι ακολούθησαν θεραπεία και δεν υπολογίζονται για το ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός.