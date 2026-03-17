Η Γιουβέντους εξετάζει τον Κωνσταντή Τζολάκη ως αντικαταστάτη του Ντι Γκρεγκόριο

Το καλοκαίρι η «γηραιά κυρία» θα βγει στην αγορά για τερματοφύλακα και ο παίκτης του Ολυμπιακού είναι ψηλά στη λίστα του Κομόλι
Ο Τζολάκης με τη φανέλα του Ολυμπιακού/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Η Γιουβέντους το καλοκαίρι έχει αποφασίσει να αποκτήσει τερματοφύλακα, μετά τις μέτριες εμφανίσεις του Ντι Γκρεγκόριο και ο Κωνσταντής Τζολάκης του Ολυμπιακού είναι στους βασικούς υποψηφίους, μαζί με τον Γκιγιάμ-Λίνο Ρεστές.

Ο Ρεστές αγωνίζεται στην Τουλούζ και κάνει πολύ καλές εμφανίσεις, όπως και ο Τζολάκης που τα τελευταία τρία χρόνια είναι βασικός και αναντικατάστατος κάτω από τα γκολπόστ του Ολυμπιακού.

Ο τεχνικός διευθυντής της Γιουβέντους, αφού απέκλεισε ορισμένες περιπτώσεις από Ιταλία και αυτή του Άλισον, έχει ξεχωρίσει αυτούς τους δύο για το καλοκαίρι. Ο Βικάριο της Τότεναμ εξετάζεται, επίσης, όμως η Ίντερ έχει αποκτήσει το προβάδισμα για την απόκτηση του Ιταλού τερματοφύλακα.

Ο Κομόλι, λοιπόν, έχει «κυκλώσει» τις περιπτώσεις Τζολάκη και Ρέστες και είναι πιθανό το καλοκαίρι να φτάσει πρόταση στα γραφεία του Ολυμπιακού.

Ο Έλληνας πορτιέρε τη φετινή σεζόν έχει αγωνιστεί 36 φορές κάτω από την εστία του Ολυμπιακού, με τα 9 παιχνίδια να είναι στο Champions League.

