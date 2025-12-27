Η Γιουβέντους ένα βήμα πιο κοντά στην απόκτηση του Χρήστου Μανδά

Ακόμα ένα επεισόδιο στο σίριαλ Γιουβέντους και Μανδά προστέθηκε μετά την συμφωνία του Περίν με την Τζένοα.

Σύμφωνα με το «Gazzeta dello Sport», ο τερματοφύλακας της Γιουβέντους, Ματίας Περίν, έχει συμφωνήσει με την Τζένοα. Αν ολοκληρωθεί η συμφωνία και ο Ιταλός αποχωρήσει, τότε θα ανοίξει ο δρόμος για την απόκτηση του Χρήστου Μανδά.

Η «γηραιά κυρία» δεν θα προχωρήσει σε μεταγραφή αν δεν αποχωρήσει πρώτα ο Περίν, πάντως σύμφωνα με όσα λέγονται στη γείτονα χώρα, είναι έτοιμη να κάνει πρόταση ύψους 15.000.000 στη Λάτσιο για να κάνει δικό της τον Έλληνα τερματοφύλακα.

Μένει μόνο να φανεί αν θα ολοκληρωθεί το deal Τζένοα – Περίν, το οποίο θα ανοίξει το διάλογο ανάμεσα στη Λάτσιο και τη Γιουβέντους για τον ταλαντούχο τερματοφύλακα.