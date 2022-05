Η Γιουβέντους αποκάλυψε τη νέα φανέλα της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η ιταλική ομάδα θα προσπαθεί να κάνει το restart με νέο… look, μετά την τραγική φετινή πορεία της.

Η νέα εμφάνιση, που είναι κατασκευασμένη από 100% ανακυκλωμένα υλικά, είναι στις γνωστές «μπιανκονέρι» αποχρώσεις.

Τη φανέλα υπογράφει η Adidas και κοστίζει 90 ευρώ για τους ενήλικες και 70 ευρώ για τα παιδιά.

Δείτε τη νέα φανέλα της Γιουβέντους:

When you wear the badge, you can feel the heartbeat of the stadium 🤍🖤

On the pitch, in the stands — we are part of something greater 💪

Breaking the rules to create another legacy, introducing the new Juventus 22/23 home kit by @adidasfootball 👕⚪️⚫️