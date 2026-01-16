Αθλητικά

Η Γοδόι Κρουζ αποχαιρέτησε τον Αντίνο Σαντίνο: «Σε ευχαριστούμε για κάθε γκολ και κάθε πιρουέτα»

Επίσημο «αντίο» από τους Αργεντινούς στο νέο παίκτη του Παναθηναϊκού
Παίκτης του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται πλέον ο Αντίνο Σαντίνο, καθώς η Γοδόι Κρουζ τον αποχαιρέτησε και επίσημα, προαναγγέλλοντας με τη σειρά της τη μετεγγραφή του στους “πράσινους”.

Μετά τη σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ήταν η σειρά της Γοδόι Κρουζ να αναφερθεί στην αποχώρηση του Αντίνο Σαντίνο, ευχαριστώντας τον για την προσφορά του στο σύλλογο.

Η ανάρτηση της Γοδόι Κρουζ για τον Αντίνο

«Καλή τύχη με ό,τι πρόκειται να ακολουθήσει, Τσούλου. Σε ευχαριστούμε για κάθε ποδοσφαιρικό μάθημα, για κάθε γκολ, για κάθε πιρουέτα. Αλλά περισσότερο, για τον τρόπο που υπερασπίστηκες τα χρώματά μας σε κάθε κατηγορία.

Που μας επέτρεψες να σε παρακολουθούμε να εξελίσσεσαι. Αλλά πάνω απ’ όλα, που είδαμε έναν οπαδό μας να δίνει τα πάντα με αγάπη και πάθος για την ομάδα, στο γήπεδο.

Από απόψε, ένας νέος παίκτης συνεχίζει το ταξίδι του στον κόσμο. Και θα είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτό το νέο βήμα στην καριέρα σου. Σε ευχαριστούμε για όλα, Τσούλου!».

