Παναθηναϊκός: Ανάρτηση με Αργεντινή, Μέσι, Μαραντόνα και «καταιγίδα» μετά τη μετεγγραφή του Σαντίνο Αντίνο

Ο Παναθηναϊκός προανήγγειλε τη μετεγγραφή του Σαντίνο Αντίνο από τη Γοδόι Κρουζ, με μία… δόση Αργεντινής στα social media, αλλά και με… καταιγίδα στο φινάλε του video του.

Αφού εστάλη και υπογεγραμμένη η συμφωνία με τη Γοδόι Κρουζ για τον Σαντίνο Αντίνο, ο Παναθηναϊκός έκανε μία νέα ανάρτηση στα social media για τον 20χρονο Αργεντινό εξτρέμ.

Οι “πράσινοι” ανέβασαν ένα video με εικόνες από την Αργεντινή, στις οποίες φαίνεται η σημαία της, αλλά και τα γκράφιτι των Μαραντόνα και Μέσι, ενώ “κλείνει” με ήχους καταιγίδας, για όσα συμβαίνουν στα μετεγγραφικά της ομάδας το φετινό Ιανουάριο.

Ο Σαντίνο Αντίνο αναμένεται το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα.