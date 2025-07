Η Ίγκα Σφιόντεκ «έκλεψε» τις πετσέτες του ημιτελικού της στο Wimbledon και έγινε viral

Η Ίγκα Σβιόντεκ προκρίθηκε για πρώτη φορά σε τελικό του Wimbledon, κερδίζοντας με 2-0 σετ τη Μπελίντα Μπέντσιτς. Η 23χρονη Πολωνή, που έχει ήδη κατακτήσει πέντε Grand Slam τίτλους, θα αντιμετωπίσει την Αμάντα Ανισίμοβα για το τρόπαιο. Ήδη, όμως, έχει στις αποσκευές της τις πετσέτες του major τουρνουά.

Οι πετσέτες των μεγάλων τουρνουά, με το χαρακτηριστικό toyw λογότυπο, φαίνεται πως έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά της Ίγκα Σφιόντεκ και των φίλων της. Το νο4 στην κατάταξη της WTA εντοπίστηκε από την κάμεραμ να βάζει πετσέτες στις τσάντες της, μετά το νικηφόρο της ημιτελικό στο Wimbledon, κάνοντας μάλιστα και τη χειρονομία της ησυχίας προς την κάμερα.

“Έχω περίπου δέκα φίλους και άλλα τόσα μέλη της οικογένειάς μου που μου ζητούν πετσέτες κάθε φορά που επιστρέφω. Οπότε, συγγνώμη Wimbledon, αλλά δεν μπορώ να αντισταθώ”, δήλωσε γελώντας σε συνέντευξή της στο Tennis Channel, λέγοντας ότι “δανείζεται” μερικά από τα πιο δημοφιλή σουβενίρ του τουρνουά.

