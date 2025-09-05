Η Ισπανία κατέλαβε τη χειρότερη θέση στην ιστορία της σε Eurobasket – «Μαύρη Πέμπτη» γράφουν οι Ισπανοί μετά την ήττα από την Ελλάδα

Η Ισπανία πραγματοποίησε τραγική πορεία στο Eurobasket, μένοντας εκτός διοργάνωσης από τη φάση των ομίλων.

Η Ισπανία ολοκλήρωσε την παρουσία της στο Eurobasket, με τη χειρότερη θέση στην ιστορία της στη διοργάνωση. Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο κατέλαβε την 17η θέση, μένοντας πιο κάτω και από το Eurobasket του 1959.

Σε αυτή τη διοργάνωση η Ισπανία είχε τερματίσει στην 15η θέση.

Η Ισπανία έχει αρκετές δικαιολογίες για την κακή παρουσία της στο Eurobasket, με την ομάδα του Σκαριόλο να έχει σημαντικές απουσίες, αλλά και να βρίσκεται γενικότερα σε μία φάση αναδόμησης.

Η παλιά “χρυσή” φουρνιά κρέμασε τη φανέλα της και το νέο “αίμα” των Ισπανών κάνει σιγά σιγά την εμφάνιση του. Για τα ισπανικά Μέσα, πάντως, δεν υπάρχει δικαιολογία.

«Μαύρη Πέμπτη»

Με τίτλους όπως «η χρυσή εποχή του ισπανικού μπάσκετ θάφτηκε στη Λεμεσό» ή «η Ισπανία ζει τη Μαύρη Πέμπτη της», τα ισπανικά Μέσα υποδέχθηκαν τον πρόωρο αποκλεισμό της εθνικής τους ομάδας, η οποία είναι εν ενεργεία πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Η Marca χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα, αναφέροντας: «Η Ισπανία θάβει τη χρυσή εποχή της» και στη συνέχεια ανέφερε «Στις πύλες του κλειστού “Σπύρος Κυπριανού”, θα μπορούσε να τοποθετηθεί μια πλάκα που να γράφει: “Εδώ κείτεται η Ισπανία, η ομάδα που κυριάρχησε στην Ευρώπη για 25 χρόνια. Γιατί η χρυσή εποχή του ισπανικού μπάσκετ θάφτηκε στη Λεμεσό με μια τιμητική ήττα από την Ελλάδα (86-90), η οποία την απέκλεισε από το Ευρωμπάσκετ. Η εποχή του Σκαριόλο τελειώνει επίσης, καθώς δέχεται ένα σκληρό αντίο, που δεν αρμόζει στην καριέρα του στην ομάδα».

Η «Mundo Deportivo» στον τίτλο της ανέφερε: «Η Ισπανία ζει τη Μαύρη Πέμπτη της και αποκλείεται».

H «El Espanol» υποστηρίζει: «Η Ισπανία συντρίβεται εναντίον της Ελλάδας και κλείνει την εποχή του Σκαριόλο με το χειρότερο αποτέλεσμά της σε EuroBasket όλων των εποχών» ενώ η «El Mundo»: «Μέσα σε σκληρότητα και ανημποριά, η Ελλάδα αποκλείει την Ισπανία από το Eurobasket σε ένα ακόμη οδυνηρό φινάλε».