Η Κ19 του ΠΑΟΚ κράτησε ενός λεπτού σιγή για τους αδικοχαμένους οπαδούς της ομάδας, μαζί με τον Βόλο στην Τούμπα

“Βαρύ” το κλίμα στην οικογένεια του “δικεφάλου του Βορρά” αλλά και στον ελληνικό αθλητισμό
ΦΩΤΟ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΦΩΤΟ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

H K19 του ΠΑΟΚ φιλοξένησε την αντίστοιχη του Βόλου, για το πρωτάθλημα υποδομής της Super League, αγώνας που παρά το δυστύχημα στη Ρουμανία και τον θάνατο 7 οπαδών της ομάδας, διεξάγεται κανονικά

Λίγο πριν την “σέντρα” του αγώνα που έγινε στις εγκαταστάσεις του Λόλα στη Σουρωτή, σημειώθηκαν συγκινητικές στιγμές, με την ενός λεπτού σιγή να τηρείται ευλαβικά από τους παίκτες του ΠΑΟΚ και του Βόλου και το πανό το οποίο κράτησαν οι παίκτες.

“Σιγή. Σεβασμός και ελάχιστος φόρος τιμής από την Κ19 μας. Δεν φύγατε ποτέ. Δίπλα μας θα τραγουδάτε πάντα!“, ανέφερε η ασπρόμαυρη ΠΑΕ στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης και τη νίκη των γηπεδούχων, οι αποστολές των δυο ομάδων βρέθηκαν μαζί στην Τούμπα. Τεχνικά επιτελεία και ποδοσφαιριστές απέτισαν φόρο τιμή στους αδικοχαμένους φίλους του “Δικεφάλου” αφήνοντας ανθοδέσμες στο γήπεδο του ΠΑΟΚ.

ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΝΕΩΝ Κ-19 ΤΟΥ ΠΑΟΚ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΦΗΝΟΥΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΦΩΤΟ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΝΕΩΝ Κ-19 ΤΟΥ ΠΑΟΚ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΦΗΝΟΥΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΦΩΤΟ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο για τους επτά φίλους του ΠΑΟΚ. που έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους, ακολουθώντας την αγαπημένη τους ομάδα.

