Η ΚΑΕ ΑΕΚ τιμωρήθηκε από τη ΔΕΑΒ με μια αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών

Κεκλεισμένων των θυρών θα δώσει η μπασκετική ΑΕΚ τον επόμενο αγώνα της στη Greek Basketball League, λόγω τιμωρίας που της επέβαλε η Διαρκής Επιτροπή Καταπολέμησης Βίας.

Συγκεκριμένα, η ΔΕΑΒ τιμώρησε την ΚΑΕ ΑΕΚ για συμβάν που έλαβε χώρα στο ματς του περασμένου Σαββάτου (13.12.2025) με τον Παναθηναϊκό στη SUNEL Arena, όταν άγνωστος που βρισκόταν στο επάνω διάζωμα της θύρας των οργανωμένων οπαδών της ομάδας, άναψε ένα καπνογόνο.

Η ΔΕΑΒ έλαβε υπόψη της την Έκθεση Συμβάντων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, το βιντεοληπτικό υλικό των καμερών του ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας της αθλητικής εγκατάστασης και τις Εκθέσεις Παρατηρητών της διοργανώτριας αρχής και κατέληξε στην εν λόγω ποινή, την οποία η ΑΕΚ αναμένεται να εκτίσει στο ματς της 12ης αγωνιστικής με τον Αρη (27 Δεκεμβρίου 2025).