Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ έστειλε το έγγραφο εμπιστευτικότητας στον Αριστοτέλη Μυστακίδη

Προχωρά η διαδικασία συζητήσεων ανάμεσα στην πλευρά της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και στους εκπροσώπους του Αριστοτέλη Μυστακίδη σχετικά με το ενδιαφέρον του Έλληνα επιχειρηματία, για την απόκτηση της ομάδας μπάσκετ του «δικεφάλου».

Στο πλαίσιο των επαφών με φόντο το μέλλον της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο «δικέφαλος του Βορρά» ενημέρωσε πως έστειλε το έγγραφο εμπιστευτικότητας προς την πλευρά του Αριστοτέλη Μυστακίδη, αναμένοντας την έναρξη της διαδικασίας του οικονομικού ελέγχου.

Η ανακοίνωση των Θεσσαλονικέων:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει ότι σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου, εστάλη προς τους εκπροσώπους του κ. Μυστακίδη το έγγραφο εμπιστευτικότητας, προκειμένου να ελεγχθεί και από την πλευρά τους. Αναμένεται η υπογραφή του και η αποστολή προς την ΚΑΕ ΠΑΟΚ του “letter of intent”, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία ελέγχου των οικονομικών στοιχείων της εταιρείας».