Η Καϊράτ Αλμάτι στη League Phase του Champions League: Απίθανη πρόκριση των Καζάκων κόντρα στη Σέλτικ στα πέναλτι

Ο 21χρονος τερματοφύλακας της Καϊράτ κατέβασε... ρολά στα πέναλτι
REUTERS
REUTERS/Pavel Mikheyev

Με απόλυτο ήρωα το νεαρό τερματοφύλακα Τεμιρλάν Αναρμπέκοφ, η Καϊράτ Αλμάτι προκρίθηκε στη League Phase του Champions League, επικρατώντας 3-2 στα πέναλτι της Σέλτικ.

Στη ρεβάνς που έγινε στο Καζακστάν για τα πλέι οφ του Champions League, ο 21χρονος γκολκίπερ της Καϊράτ Αλμάτι κράτησε το «μηδέν» για 120 λεπτά (0-0) και συνολικά 210΄ αν προσθέσουμε και το πρώτο ματς της Γλασκώβης.

Μετά απ΄ όλα αυτά, απέκρουσε και τρία πέναλτι παικτών της Σέλτικ, υπογράφοντας την ιστορική πρόκριση των Καζάκων.

Η Σέλτικ θα αγωνιστεί στη League Phase του Europa League, όπου είναι εξαιρετικά πιθανό να βρεθεί και η άλλη σκωτσέζικη ομάδα, η Ρέιντζερς, η οποία ηττήθηκε με 3-1 από την Μπριζ στην έδρα της στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα πλέι οφ του Champions League.

