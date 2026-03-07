Η Καλαμάτα νίκησε τον Πανιώνιο και επέστρεψε στη Super League μετά από 25 χρόνια

Την άνοδο της στη Super League πανηγύρισε η Καλαμάτα. Η “Μαύρη Θύελλα” πέρασε από τη Νέα Σμύρνη, επικρατώντας του Πανιώνιου με 1-0 και επέστρεψε στα μεγάλα σαλόνια μετά από 25 χρόνια.

Η Καλαμάτα ανέβασε τη διαφορά από τον δεύτερο Πανιώνιο τους οκτώ βαθμούς, απόσταση που δεν καλύπτεται δυο αγωνιστικές πριν το τέλος των Play Off της Super League 2.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τελευταία φορά που αγωνίστηκε η Καλαμάτα στη μεγάλη κατηγορία ήταν τη σεζόν 1999-2000.

Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη πήγε με αβαντάζ πέντε βαθμών στη Νέα Σμύρνη και βρέθηκε από το 18ο μόλις λεπτό να έχει και αριθμητικό πλεονέκτημα, μετά την αποβολή του Δημήτρη Κολοβού.

Το γκολ του Αχμάντ Μέντες Μορέιρα ήταν απλά το επιστέγασμα μιας εξαιρετικής περιόδου που πραγματοποίησε η «Μαύρη Θύελλα». Στα τελευταία λεπτά υπήρξε αγωνία για τον τερματοφύλακα του Πανιωνίου, Νίκου Γιαννακόπουλου, ο οποίος έπεσε άτσαλα και χτύπησε στα πλευρά, ωστόσο δεν προέκυψε κάτι πιο ανησυχητικό.