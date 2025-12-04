Η Klavdia τραγούδησε την «Αστερομάτα» στην τελετή παράδοσης της Φλόγας στο Καλλιμάρμαρο

Η Klavdia, η δημοφιλής καλλιτέχνιδα που εκπροσώπησε την Ελλάδα στον τελευταίο διαγωνισμό της Eurovision, εμφανίστηκε το πρωί της Πέμπτης (04.12.2025) στην Τελετή Παράδοσης Ολυμπιακής Φλόγας στην Οργανωτική Επιτροπή Milano – Cortina 2026, για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η Klavdia εμφανίστηκε στο κέντρο του Παναθηναϊκού Σταδίου, φορώντας ένα λιτό κόκκινο φόρεμα και τραγούδησε την “Αστερομάτα”.

“Η Φλόγα δεν είναι απλώς μια φλόγα, είναι αυτό που περιέχει, οι αξίες, ο σεβασμός, η φιλία, η αριστεία, η ειρήνη, η αλληλεγγύη. Είναι όλα αυτά τα οποία μεταλαμπαδεύει η χώρα μας, περνάει από τα χέρια του κάθε λαμπαδηδρόμου για να φτάσει στην πόλη και στη χώρα που διοργανώνει τους Ολυμπιακούς Αγώνες και να εμπνεύσει τη νεολαία και τον κόσμο με τις Ολυμπιακές αξίες που γεννήθηκαν στη χώρα μας.

Εκ μέρους της ΕΟΕ θέλω να την ευχαριστήσω από καρδιάς που δέχθηκε αμέσως να αποτελέσει ένα κομμάτι της Τελετής και να είναι κοντά μας. Εκτός του ότι είναι ένα σπουδαίο παιδί με αξίες, είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει τον αθλητισμό και ήταν και η ίδια αθλήτρια” είχε αναφέρει σχετικά η Κλαυδία, όταν παρουσιάστηκε η συμμετοχή της στην Τελετή Παράδοσης της Φλόγας.