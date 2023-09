Πραγματοποιήθηκε σήμερα (05.09) στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας -παρουσία του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο και με τη βοήθεια του Γιάγια Τουρέ- η κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου συλλόγων 2023.

Η Μάντσεστερ Σίτι θα ξεκινήσει -στο ντεμπούτο της- στο Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων, από την ημιτελική φάση, αντιμετωπίζοντας (19/12) την ομάδα που θα επικρατήσει από την αναμέτρηση των Μεξικάνων της Λεόν και της Ουράβα Ρεντ από την Ιαπωνία.

Έγινε σήμερα (5/9) στη Τζέντα η κλήρωση της κορυφαίας διοργάνωσης που θα φιλοξενηθεί για πρώτη φορά στη Σαουδική Αραβία από τις 12 έως τις 22 Δεκεμβρίου. Όλοι οι αγώνες της 20ης διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου συλλόγων της FIFA θα γίνουν στη Τζέντα.

Την κλήρωση παρουσίασαν ο διευθυντής των τουρνουά της FIFA, Χάιμε Γιάρθα και η Σαμάνθα Τζόνσον, ενώ μαζί τους ήταν ο γνωστός στο ελληνικό κοινό, Γιάγια Τουρέ και ο Μανάφ Αμπουσουγκαίρ δύο φορές νικητής του AFC Champions League με την Αλ Ιτιχάντ.

Η Αλ Αχλί θα αντιμετωπίσει την νικήτρια της συνάντησης Όκλαντ Σίτι-Αλ Ιτιχάντ, που θα ανοίξει το τουρνουά, και όποια επικρατήσει θα βρεθεί στα ημιτελικά απέναντι στην πρωταθλήτρια του Copa Libertadores, η οποία ακόμα δεν είναι γνωστή.

Στην κλήρωση θα συμμετείχαν οι έξι νικήτριες των ηπειρωτικών Champions League και η εκπρόσωπος της διοργανώτριας χώρας:

Νικήτρια AFC (Ασία) Champions League 2022: Ουράβα Ρεντ (Ιαπωνία)

Νικήτρια CAF (Αφρική) Champions League 2022/2023: Αλ Αχλί (Αίγυπτος)

Νικήτρια Concacaf (Βόρεια-Κεντρική Αμερική κ’ Καραϊβική) Champions League 2023: Λεόν (Μεξικό)

Νικήτρια CONMEBOL (Νότια Αμερική) Libertadores 2023: Βρίσκεται στην ημιτελική φάση

Νικήτρια OFC (Ωκεανίας) Champions League 2023: Όκλαντ Σίτι (Νέα Ζηλανδία)

Νικήτρια UEFA (Ευρώπη) Champions League 2022/2023: Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)

Ομάδα διοργανώτριας χώρας (τελευταίος νικητής του πρωταθλήματος): Αλ Ιτιχάντ (Σαουδική Αραβία)

12/9-1ο ματς: Αλ Ιτιχάντ-Όκλαντ Σίτι

15/9-2ο ματς: Αλ Αχλί- Νικήτρια 1ου ματς

15/9-3ο ματς: Λεόν-Ουράβα Ρεντ

18/9-4ο ματς: Ημιτελικός: Πρωταθλήτρια Libertadores- Νικήτρια 2ου ματς

19/9-5ο ματς: Ημιτελικός: Νικήτρια 3ου ματς- Μάντσεστερ Σίτι

22/9-6ο ματς: Αγώνας για την 3η θέση

22/9-7ο ματς: Τελικός

Με 32 ομάδες από το 2025

Αυτή θα είναι η τελευταία διοργάνωση με την τρέχουσα μορφή. Από το 2025, η FIFA αποφάσισε στο συμβούλιό της στη Ρουάντα το Μάρτριο, να καθιερώσει ένα διευρυμένο Μουντιάλ συλλόγων, με τη συμμετοχή 32 ομάδων. Η πρώτη διοργάνωση θα γίνει στις ΗΠΑ.

Συνολικά η UEFA (Ευρώπη) θα έχει 12 ομάδες, η CONMEBOL (Νότια Αμερική) 6, η AFC (Ασία) 4, η CAF (Αφρική) 4, η Concacaf (Κεντρική και Βόρεια Αμερική) 4, η OFC (Ωκεανία) 1 και μια τελευταία για τη διοργανώτρια του τουρνουά.

Τέσσερις από τις θέσεις της UEFA θα πάρουν οι ισάριθμες νικήτριες του Champions League από το 2021 έως το 2024. Έτσι έχουν εξασφαλισμένη τη συμμετοχή τους η Τσέλσι (2021), η Ρεάλ Μαδρίτης (2022), η Μάντσεστερ Σίτι (2023) και αυτή που θα κατακτήσει το τρόπαιο το 2024.

Οι άλλες οκτώ θέσεις θα προέλθουν από τον συντελεστή UEFA, αλλά με μέγιστο δύο συλλόγους ανά χώρα.

