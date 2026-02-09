Η κόρη του Κώστα Μπακογιάννη, Δανάη – Θεοδώρα, έκανε πανελλήνιο ρεκόρ Κ18 στα 60 μ. εμπόδια

Η 17χρονη Δανάη – Θεοδώρα Μπακογιάννη, κόρη του Κώστα Μπακογιάννη, έκανε το πανελλήνιο ρεκόρ Κ18 στα 60 μ., στο αγώνισμα με το οποίο άνοιξε το πρόγραμμα της ημερίδας κλειστού στίβου στην Παιανία.

Η Δανάη – Θεοδώρα Μπακογιάννη εκμεταλλεύτηκε τη γρήγορη πίστα, την καλή της κατάσταση και το συναγωνισμό με τις υπόλοιπες αθλήτριες και τερμάτισε σε 8.18 πετυχαίνοντας τη δεύτερη επίδοση της καριέρας της, πίσω από το 8.14 που είναι το ρεκόρ της.

Με αυτή της την επίδοση, η αθλήτρια της Ιωάννας Σιώμου έβαλε υποψηφιότητα για πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στο Τορούν της Πολωνίας.

Η Κύπρια Δάφνη Γεωργίου ήταν δεύτερη με 8.29 και η Σοφία Καμπερίδου τρίτη, έχασε ωστόσο το ρυθμό της όταν χτύπησε το πρώτο εμπόδιο. Ατομικό ρεκόρ με 8.54 σημείωσε η τέταρτη της κούρσας, Σάρα Αουντί.

Η Δανάη – Θεοδώρα Μπακογιάννη είναι η μεγαλύτερη κόρη του Κώστα Μπακογιάννη και έχει έναν δίδυμο αδελφό τον Παύλο. Είναι τα παιδιά που απέκτησε ο πρώην δήμαρχος της Αθήνας από τον πρώτο του γάμου, με την Κάλλια Καμπουρίδη.