Η κόρη του Πίτερ Κράουτς λίγο έλειψε να συλληφθεί μετά από αστείο της σε αξιωματικούς μετανάστευσης των ΗΠΑ

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, Πίτερ Κράουτς, με τη σύζυγό του, Άμπι Κλάνσι και τα παιδιά τους, ταξίδεψαν στις ΗΠΑ για το Μουντιάλ και είχαν μία απίθανη “περιπέτεια”, εξαιτίας ενός αστείου της κόρης τους Σοφία.

Όπως αποκάλυψαν ο ίδιος ο Πίτερ Κράουτς και η σύζυγός του, στο διάσημο Podcast τους στην Αγγλία, το χιούμορ της 15χρονης κόρης τους, Σοφίας, λίγο έλειψε να τους βάλει στο “στόχαστρο” των αξιωματικών μετανάστευσης των ΗΠΑ.

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Κατά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο, ζητήθηκε από την Σοφία να δώσει ξανά τα αποτυπώματά της, γιατί είχε καινούργιο διαβατήριο και εκείνη έκανε πλάκα, ρωτώντας “γιατί χρειάζεται να το κάνω αυτό; Αααα ναι, είναι για το ενδεχόμενο να βρεθούν τα αποτυπώματα στο όπλο;”.

Το αστείο της κόρης του Κράουτς φαίνεται ότι δεν έγινε αποδεκτό με τον ίδιο τρόπο από τους αξιωματικούς μετανάστευσης, οι οποίοι και άριχσαν να τη ρωτούν σε ποιο όπλο αναφέρεται και αν έχει να δηλώσει κάτι σχετικό, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η παρέμβαση των γονιών της, για να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Το ζεύγος των Κράουτς υποστήριξε μάλιστα ότι υπήρχε “ισχυρή” ασφάλεια στο αεροδρόμιο, με τους αξιωματικούς μετανάστευσης των ΗΠΑ να πραγματοποιούν αυστηρούς ελέγχους για το ποιος έμπαινε στη χώρα στο περιθώριο του Μουντιάλ.