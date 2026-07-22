Σέιν Λάρκιν για το ενδεχόμενο του Παναθηναϊκού: «Αν ήταν ακόμα εκεί ο Εργκίν Αταμάν θα ένιωθα πιο άνετα»

Ο Σέιν Λάρκιν παρουσιάστηκε από τη Φενέρμπαχτσε και εξήγησε τους λόγους που επέλεξε να αλλάξει “στρατόπεδο” στην Τουρκία, μετά από μία σπουδαία καριέρα στην Εφές Αναντολού, αλλά δεν δίστασε να αναφερθεί και στα σενάρια για τον Παναθηναϊκό.

Έχοντας σπουδαία συνεργασία στην Εφές Αναντολού με τον Εργκίν Αταμάν, ο Σέιν Λάρκιν άφησε να εννοηθεί ότι θα καλοέβλεπε τη μετεγγραφή του στον Παναθηναϊκό, αν είχε παραμείνει ο Τούρκος προπονητής στους “πράσινους”.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αμερικανός γκαρντ ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο μετεγγραφής στον Παναθηναϊκό και δήλωσε τα εξής: «Ξέρεις, αν ήταν ακόμα εκεί ο Εργκίν Αταμάν… Είναι διαφορετική η δομή. Γνωρίζω τον Εργκίν Αταμάν, οπότε θα ένιωθα πιο άνετα. Βγάζεις τον Αταμάν από την εξίσωση, φέρνεις τον Ομπράντοβιτς, δεν ξέρω… δεν ξέρω πώς θα ήταν η σχέση μου με τον Ομπράντοβιτς».