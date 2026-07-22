Νίστρουπ για το Πάκσι – Παναθηναϊκός: «Ήξερα από όταν υπέγραψα, την πίεση για να μπούμε στην League Phase»

Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του (23/07/26, 21:00, Live από το Newsit.gr) το πρώτο παιχνίδι με την Πάκσι στα προκριματικά του Conference League και ο Γιάκομπ Νίστρουπ αναφέρθηκε στην “πίεση” που υπάρχει για πρόκριση.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου για το Πάκσι – Παναθηναϊκός, ο Γιάκομπ Νίστρουπ ανέλυσε το παιχνίδι των προκριματικών του Conference League, αλλά σημείωσε ότι στόχος του “τριφυλλιού” είναι η πρόκριση στη League Phase του Conference League.

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Οι δηλώσεις του Νίστρουπ

Για την ευρωπαϊκή ταυτότητα του Παναθηναϊκού και το πρώτο ματς της σεζόν: «Όπως είπε και ο Άνταμ (σ.σ. Τσέριν), ο στόχος μας είναι σαφής. Για οποιαδήποτε διοργάνωση κι αν συμμετέχουμε, ο στόχος μας είναι να προχωράμε και να προκρινόμαστε. Αύριο αντιμετωπίζουμε την Πάκσι. Θέλουμε να κερδίσουμε και τα δύο ματς».

Για το τι πρέπει να κάνει αύριο ο Παναθηναϊκός και τον βαθμό ετοιμότητας: «Είμαι ικανοποιημένος με την προετοιμασία, τους παίκτες, το σταφ και γενικότερα τους ανθρώπους που μας περιβάλλουν. Το γήπεδο που παίζουμε αύριο, δεν είναι τέλειο, είναι λίγο ξερό, αλλά αυτό είναι τώρα. Ξεκινάμε αύριο με σεβασμό απέναντι στον αντίπαλο».

Για το γεγονός ότι φέτος είναι χωρίς «μαξιλαράκι» στα προκριματικά: «Το ήξερα όταν υπέγραψα στον Παναθηναϊκό. Έχω την εμπειρία από τέτοιες καταστάσεις όπως είπατε κι εσείς από τότε με την Κοπεγχάγη. Υπάρχει πίεση, όμως ο στόχος είναι να μπορέσουμε να μπούμε στην League Phase».

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Για τον τρόπο που θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός: «Ήμασταν όλοι μαζί στην προετοιμασία. Παίξαμε φιλικά. Οι παίκτες έμαθαν και κατανόησαν αυτά που θέλαμε. Σίγουρα δεν θα είμαστε τέλειοι μέσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα. Αυτό απαιτεί παραπάνω χρόνο. Θα παίξουμε με τον καλύτερο θετικό τρόπο και είμαι πολύ αισιόδοξος».

Γι’ αυτό που θεωρεί προαπαιτούμενο για το αυριανό ματς: «Θα έλεγα ότι είναι η λέξη σταθερότητα, η κατανόηση του αντιπάλου. Είναι μια ομάδα που παίζει με άμεσο τρόπο, με σέντρες. Πρέπει να σκοράρουμε και να να είμαστε προετοιμασμένοι για το ότι αυτοί παίζουν με 2 επιθετικούς. Αν κάνουμε τα πράγματα καλά, θα έχουμε και προοπτική. Θα πρέπει όταν είμαστε επιτιθέμενοι να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και όταν έχουν οι αντίπαλοι την πρωτοβουλία να είμαστε συμπαγείς και να αντισταθούμε. Η λέξη κλειδί είναι η σταθερότητα της ομάδας».

Για τη συμβουλή του προς τους νέους παίκτες: «Έχουμε μία μεγάλη γκάμα παικτών. Αν το εξετάσουμε σαν σύνολο έχουμε μεγάλη εμπειρία συνολικά σαν ρόστερ και σαν σταφ. Όσον αφορά τους νέους είναι εδώ για να δείξουν το ταλέντο τους. Να χτυπήσουν την πόρτα και να πουν εμείς είμαστε εδώ και θέλουμε την ευκαιρία μας».