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ΠΑΟΚ: Χωρίς οπαδούς η Ντιναμό Κιέβου στην Τούμπα

Αποφάσισε να μην πάρει εισιτήρια για τη ρεβάνς της Τούμπας η ουκρανική ομάδα
Οι παίκτες της Ντιναμό Κιέβου
Οι παίκτες της Ντιναμό Κιέβου σε αγώνα με τον Άρη / Europa League
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Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για το πρώτο παιχνίδι με την Ντιναμό Κιέβου στην Πολωνία, αλλά θα ακολουθήσει και η ρεβάνς στα προκριματικά του Europa League στην Τούμπα, όπου δεν θα υπάρξουν Ουκρανοί.

Η Ντιναμό Κιέβου ενημέρωσε κι επίσημα τους οπαδούς της, ότι δεν σκοπεύει να πάρει εισιτήρια για το δεύτερο αγώνα με τον ΠΑΟΚ στο Europa League, υπό το φόβο επεισοδίων στην Τούμπα.

Η ενημέρωση από την Ντιναμό Κιέβου

«Η Ντιναμό Κιέβου ενημερώνει τους φιλάθλους της που σχεδίαζαν να παρακολουθήσουν τον επαναληπτικό αγώνα του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League απέναντι στον ΠΑΟΚ, ότι ο σύλλογος αποφάσισε να μην κάνει χρήση της φιλοξενούμενης ποσόστωσης εισιτηρίων που προβλέπεται από τον κανονισμό της UEFA για το γήπεδο της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη.

Η απόφαση αυτή ελήφθη για λόγους ασφαλείας των φιλάθλων, λόγω πιθανών κινδύνων πρόκλησης επεισοδίων και συγκρούσεων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος της αναμέτρησης μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Ντιναμό στην Ελλάδα. Ο σύλλογος ζητά την κατανόηση των φιλάθλων για την απόφαση αυτή.

Όσοι φίλαθλοι εξακολουθούν να σχεδιάζουν να παρακολουθήσουν τον αγώνα, καλούνται να απευθυνθούν στο *Προξενείο της Ουκρανίας στη Θεσσαλονίκη* για σχετικές συμβουλές και οδηγίες».

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