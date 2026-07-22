Ένα video με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο προκάλεσε «σφαγή» με σχόλια από Ντέμιαν Λίλαρντ και Ντέβιον Μίτσελ

Ο Ντέβιον Μίτσελ βρίσκεται στην Ελλάδα για να προπονηθεί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και ένα σχετικό video, οδήγησε σε… σφαγή στο Χ, με ένα σχόλιο χρήστη να φέρνει την παρέμβαση του παίκτη των Μαϊάμι Χιτ, αλλά και του Ντέμιαν Λίλαρντ.

Στο video που ανέβασε ο Ντέβιον Μίτσελ από την προπόνηση, φαίνεται να σουτάρει ελεύθερος τρίποντο από ασίστ του Γιάννη Αντετοκούνμπο και ένας χρήστης του Χ, γνωστού για περιεχόμενο με τους Μαϊάμι Χιτ, το επαναδημοσίευσε, γράφοντας “Ο Ντέβιον κάνει αυτό που ο Ντέμιαν Λίλαρντ δεν θα έκανε καν“.

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Το σχόλιο αφορούσε τη συνεργασία του Λίλαρντ με τον Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς και ο πρώτος απάντησε στην ανάρτηση, με το εξής σχόλιο: “Χαχα, αυτοί οι μ@λ@κ@ς δεν θέλουν να το πει ο Ντέιμ. Να είστε ευγνώμονες που δεν τρέχω το στόμα μου σαν αυτούς τους άλλους μ@λ@κ@ς… συνεχίστε“.

lol mfs don’t want Dame to tell it. Be thankful I ain’t running my mouth like these other suckas… carry on https://t.co/tJvBpRro6h — Damian Lillard (@Dame_Lillard) July 21, 2026

Το γεγονός έφερε όμως και νέα ανάρτηση από τον Μίτσελ, ο οποίος ζήτησε από την πλευρά του να σταματήσει η τοξικότητα. “Δεν είχες κανένα λόγο να φέρεις τον Ντέιμ σε αυτό, φίλε, απλά προσπαθείς να ξεκινήσεις δράμα χωρίς λόγο. Είμαι ο Ντέβιον Μίτσελ, αυτός είναι ο Ντέμιαν Λίλαρντ, δεν υπάρχει λόγος να συγκρίνουμε τους δύο. Απλά προσπαθώ να δείξω θετικό περιεχόμενο στον κόσμο και εσύ πας να το κάνεις αρνητικό πράγμα, σταμάτα το!“.