Λίσι για το Ντιναμό Κιέβου – ΠΑΟΚ: «Πολύ σημαντικό ματς, έτοιμος να παίξει ο Ελουστόντο»

Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει αύριο (23/07/26, 20:00, Live από το Newsit.gr) την Ντιναμό Κιέβου στην Πολωνία, για το πρώτο παιχνίδι των προκριματικών του Europa League και ο Αλέσιο Λίσι μίλησε για το ματς στη συνέντευξη Τύπου.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ θα κάνει ντεμπούτο στον πάγκο της ομάδας του κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου και αναφέρθηκε στις προσδοκίες του, ενώ αποκάλυψε ότι όλοι οι παίκτες της αποστολής, είναι έτοιμοι να αγωνιστούν.

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Οι δηλώσεις του Λίσι

Για την ιδιαιτερότητα του πρώτου αγώνα που είναι τόσο κρίσιμος: «Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό ματς για την ομάδα, το πρώτο επίσημο. Ήρθαμε εδώ να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση και είμαστε έτοιμοι για το αυριανό παιχνίδι».

Για τη διαφορά θερμοκρασίας: «Πιστεύω ότι είναι πιο δύσκολο να παίζεις στη ζέστη. Η αντίπαλη ομάδα είναι πιο συνηθισμένη, αλλά και για μας είναι καλύτερο να παίζουμε σε τέτοιες συνθήκες».

Για τις αρκετές μέρες χωρίς αγώνα μετά το τελευταίο φιλικό: «Αυτό επιλέξαμε να κάνουμε. Προτιμήσαμε να παίξουμε ένα οικογενειακό διπλό το Σάββατο, για να μπορέσουμε να κοντρολάρουμε καλύτερα την ομάδα».

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Για το αν είναι… όπλο για τον ΠΑΟΚ, ότι δεν μπορεί να διαβαστεί με τις φετινές αλλαγές: «Θεωρώ ότι έχουν μία εικόνα από τα φιλικά μας. Ίσως είναι ένα όπλο για μας, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι πολύ γνωστός με τους παίκτες του οπότε δεν είναι δύσκολο να τον διαβάσεις».

Για την κατάσταση του Ελουστόντο και των νέων μεταγραφών: «Όλοι οι παίκτες που πήραμε είναι έτοιμοι να παίξουν. Ο Αρίτζ είναι έτοιμος να παίξει και αναμένεται να δούμε αν θα επιλεχθεί για τον αγώνα».

Για το τι ΠΑΟΚ περιμένει με τι αρχές: «Πρώτον θέλω να δω έναν ανταγωνιστικό ΠΑΟΚ στο γήπεδο για 90 λεπτά, να κάνει χαρούμενους τους οπαδούς που θα δουν το παιχνίδι. Μία ομάδα που θα αγαπούν να βλέπουν».