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Αθλητικά

Οπαδοί του ΠΑΟΚ ανάρτησαν πανό για την αδικοχαμένη Άννα Μαρία Πανταζώνη

Δεν ξέχασαν την 15χρονη αθλήτρια του ΠΑΟΚ οι οπαδοί του «δικεφάλου του Βορρά»
Οπαδοί του ΠΑΟΚ ανάρτησαν πανό για την αδικοχαμένη Άννα Μαρία Πανταζώνη
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Η ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Χάποελ Ιερουσαλήμ στα προκριματικά του Champions League και οι οπαδοί του “δικεφάλου του Βορρά”, δεν ξέχασαν την Άννα Μαρία Πανταζώνη.

Μόλις στα 15 της χρόνια, η Άννα Μαρία Πανταζώνη σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης και ο ΠΑΟΚ θρηνεί για το χαμό της αθλήτριάς του, με τους οπαδούς να την αποχαιρετούν με ένα πανό.

“Καλό ταξίδι Άννα Μαρία” έγραψαν σε ένα μεγάλο πανό που κάλυψε τη μισή κερκίδα στο δημοτικό στάδιο της Βέροιας, όπου και διεξάγεται ο αγώνα τους ΠΑΟΚ με την Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Ο θάνατος της Άννας Μαρίας Πανταζώνη έχει βυθίσει στο πένθος τον ΠΑΟΚ.

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Αθλητικά
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