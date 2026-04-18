Η Λέστερ βρίσκεται κοντά στον υποβιβασμό της στη League One δέκα χρόνια μετά τον τίτλο της Premier League

Η Λέστερ ηττήθηκε με 1-0 στην έδρα της Πόρτσμουθ και βρέθηκε στο… βάθος της “ζώνης” του υποβιβασμού στην Championship, με αποτέλεσμα να χρειάζεται ένα… θαύμα για να αποφύγει το “εφιαλτικό” σενάριο της League One.

Δέκα χρόνια μετά την κορυφαία σεζόν της ιστορίας της, με την κατάκτηση της Premier League στην Αγγλία, η Λέστερ βρίσκεται λίγα… βήματα μακριά από το δεύτερο διαδοχικό της υποβιβασμό, που θα την φέρει στην τρίτη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου για πρώτη φορά μετά το 2008.

Οι “αλεπούδες” υποβιβάστηκαν πέρυσι από την Premier League και αναμένεται πλέον να δεχθούν νέο “πλήγμα” με δεύτερο σερί υποβιβασμό, αφού βρίσκονται στο -6 από τις θέσεις της… παραμονής, με μόλις τρία παιχνίδια να απομένουν για το φινάλε της Championship.