Η Λιντς κέρδισε 4-2 στα πέναλτι τη Γουέστ Χαμ και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Αγγλίας

Η Λιντς πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Αγγλίας κερδίζοντας 4-2 στα πέναλτι τη Γουέστ Χαμ. Στην κανονική διάρκεια η αναμέτρηση έληξε ισόπαλη 2-2.

Η Λιντς άνοιξε το σκορ με τον Τανάκα στο 26′ και έκανε το 0-2 με πέναλτι του Κάλβερτ-Λιούιν στο 75′ και όλα έδειχναν ότι θα φτάσει εύκολα στους «4» του Κυπέλλου Αγγλίας. Η Γουέστ Χαμ, όμως είχε τις απαντήσεις της.

Ο Φερνάντες στο 93′ έκανε το 1-2 και ο Ντισασί στο 96′ ανέτρεψε το σκηνικό και έστειλε το παιχνίδι στην παράταση. Εκεί, καμία από τις δύο ομάδες δεν βρήκε το γκολ πρόκρισης και η πρόκριση στον ημιτελικό κρίθηκε στα πέναλτι.

Και οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με άστοχες εκτελέσεις των Πιρό και Μπόουεν. Οι Λιντς δεν έχασε άλλο πέναλτι και ο Στράουκ εκμεταλλεύτηκε την άστοχη (4η) εκτέλεση του Πάμπλο και έστειλε τη Λιντς στους 4 του θεσμού, εκεί όπου θα συναντήσει την Τσέλσι.

Τα ζευγάρια των ημιτελικών

Μάντσεστερ Σίτι – Σαουθάμπτον

Τσέλσι – Λιντς

Ο τελικός του Κυπέλλου Αγγλίας θα γίνει στις 16 Μαΐου στο «Γουέμπλεϊ». Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν στο ίδιο γήπεδο στις 25 και 26 Απριλίου.