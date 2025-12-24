Αθλητικά

Η Λιόν δώρισε 100.000 ευρώ σε ομάδα 7ης κατηγορίας που απέκλεισε από το Κύπελλο Γαλλίας

Όμορφη κίνηση από τη γαλλική ομάδα
Λιόν
Οι παίκτες της Λιόν/ REUTERS/Manon Cruz

Η Λιόν απέκλεισε από το Κύπελλο Γαλλίας την Σεν – Κιρ Κολόνιε, ομάδα της 7ης κατηγοριάς της χώρας και της δώρισε 100.000 ευρώ.

Στο πνεύμα των Χριστουγέννων, λοιπόν, η Λιόν αφού έκανε χαρούμενους τους ιθύνοντες της ομάδας από την 7η κατηγορία της Γαλλίας, μετά τον αποκλεισμό τους με 3-0 δίνοντάς τους ένα ποσό που ισοδυναμεί με το 50% του ετήσιου προϋπολογισμού τους.

Ο σύλλογος εδρεύει λίγο έξω από την πόλη της Λιόν και αυτό πιθανότατα οδήγησε τη διοίκηση της γαλλικής ομάδας να προσφέρει ένα τέτοιο ποσό στην αντίπαλό της. Να μην ξεχνάμε κιόλας, ότι πρόσφατα η Λιόν πέρασε μεγάλα οικονομικά προβλήματα κινδυνεύοντας μέχρι και με υποβιβασμό από τη Ligue 1.

