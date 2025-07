Η Λίβερπουλ απέσυρε τη φανέλα με το νούμερο 20 του Ντιόγκο Ζότα

Σε μια συμβολική και άκρως συγκινητική κίνηση, η Λίβερπουλ αποφάσισε να αποσύρει τη φανέλα που φορούσε ο Ντιόγκο Ζότα κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην ομάδα. Η απόφαση αυτή ελήφθη ως ελάχιστος φόρος τιμής σε έναν ποδοσφαιριστή που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους φιλάθλους της ομάδας.

Το κλίμα στη Λίβερπουλ τις τελευταίες ημέρες μετά την είδηση του θανάτου του Ντιόγκο Ζότα είναι ιδιαίτερα βαρύ. Συμπαίκτες, τεχνικό επιτελείο και φιλάθλοι προσπαθούν να διαχειριστούν το σοκ και τη θλίψη της απώλειας Πορτογάλου, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στα 28 του χρόνια, σε μια τραγική είδηση. Η απόσυρση της φανέλας του Πορτογάλου αποτελεί μια ένδειξη σεβασμού του συλλόγου για τον αδικοχαμένο ποδοσφαιριστή, ο οποίος ετοιμαζόταν να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας, ωστόσο η μοίρα του έπαιξε ένα πολύ άσχημο παιχνίδι.

Ο Ζότα αγωνίστηκε στη Λίβερπουλ από το 2020 έως το 2025, έχοντας σημαντική συνεισφορά στους «ρεντς» οι οποίοι κατέκτησαν αυτό το διάστημα 1 πρωτάθλημα Αγγλίας, 1 Kυπελλο και 2 Λιγκ Καπ.

«Ήταν ο αριθμός που φορούσε με υπερηφάνεια και τιμή, οδηγώντας μας σε αμέτρητες νίκες. Και ο Ντιόγκο Ζότα θα είναι για πάντα το Νο20 της Λίβερπουλ», αναφέρεται στην ανακοίνωση των «κόκκινων».

«Έπειτα από συνεννόηση με τη σύζυγό του, Ρούτε, και την οικογένειά του, ο σύλλογος μπορεί να ανακοινώσει πως ο συγκεκριμένος αριθμός θα αποσυρθεί προς τιμήν και στη μνήμη του Ντιόγκο, σε όλα τα επίπεδα του συλλόγου, συμπεριλαμβανομένων της γυναικείας ομάδας και της ακαδημίας», προσθέτει η Λίβερπουλ.

Υπενθυμίζεται πως ο 28χρονος βρισκόταν στο αυτοκίνητο με τον μικρότερο αδερφό του, Αντρέ ο οποίος ήταν 25 ετών και αγωνιζόταν στη Β’ κατηγορία της Πορτογαλίας. Το τροχαίο έγινε στις 3 Ιουλίου, ενώ οι δυο άνδρες κινούνταν σε αυτοκινητόδρομο στην επαρχία Σαμόρα, στη βορειοδυτική Ισπανία.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας που δόθηκαν στη δημοσιότητα αυτή την εβδομάδα από την ισπανική πολιτοφυλακή (Guardia Civil), τα αίτια του δυστυχήματος αποδίδονται πιθανότατα στην υπερβολική ταχύτητα.

