Η Βαλένθια εξασφάλισε περισσότερα εισιτήρια για το Final Four της Αθήνας

Η Βαλένθια ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε περισσότερα εισιτήρια για τους φίλους της, ενόψει του Final Four της Αθήνας (στα ημιτελικά αντιμετωπίζει την Ρεάλ Μαδρίτης).

Η Βαλένθια έκανε γνωστό ότι τα συγκεκριμένα εισιτήρια θα δοθούν σε φιλάθλους οι οποίοι είχαν εισιτήριο διαρκείας. Έτσι, η ισπανική ομάδα αναμένεται να έχει τη βοήθεια περισσότερων από 1.000 φίλων της στο “T-Center” της Αθήνας.

Η ανακοίνωση της Βαλένθια:

“Εξασφαλίσαμε περισσότερα εισιτήρια για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα, προσθέτοντας στους 1.000 φιλάθλους που θα βρεθούν στην ελληνική πρωτεύουσα υποστηρίζοντας την ομάδα σε αυτό το ιστορικό γεγονός.

Μπορούν να αγοραστούν έως δύο εισιτήρια διαρκείας ανά συναλλαγή. Τα εισιτήρια αυτά θα εξατομικεύονται και η πρόσβαση στο ΟΑΚΑ θα ελέγχεται με ταυτότητα. Οι κάτοχοι πρέπει να είναι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας για την ανδρική ομάδα.

Επιπλέον, για όσους ενδιαφέρονται για ένα πλήρες πακέτο που περιλαμβάνει πτήση τσάρτερ και ξενοδοχείο, έχουν γίνει διαθέσιμες επιπλέον θέσεις.

Τόσο τα ατομικά εισιτήρια διαρκείας όσο και το πλήρες πακέτο μπορείτε να τα αγοράσετε από τις 17:00 σήμερα Τρίτη 19 Μαΐου, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων”.