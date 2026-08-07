Αθλητικά

Η Άντερλεχτ ανακοίνωσε sold out μετά τη νίκη επί του ΠΑΟΚ

Ενθουσιασμός στους οπαδούς της Άντερλεχτ, θα γεμίσουν το Lotto Park στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος Βελγίου
Οι παίκτες της Άντερλεχτ
Οι παίκτες της Άντερλεχτ στην Τούμπα (ΘΩΜΑΙΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Άντερλεχτ πέρασε με 1-0 από την Τούμπα και πήρε προβάδισμα πρόκρισης επί του ΠΑΟΚ στο Europa League, γεγονός που φαίνεται ότι ήταν αρκετό για να “ζεστάνει” τους οπαδούς της.

Μέσα σε λίγες ώρες και μετά το μεγάλο διπλό στην έδρα του ΠΑΟΚ, η Άντερλεχτ ανακοίνωσε sold out για τον αγώνα της πρεμιέρας της στο πρωτάθλημα Βελγίου, με τους οπαδούς της να εξαντλούν τα εισιτήρια της αναμέτρησης.

Η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στα προκριματικά του Europa League θα κάνει έτσι, πρεμιέρα κόντρα στη Λα Λουβιέρ, την ερχόμενη Κυριακή (9/8, 19:30), σε κατάμεστο γήπεδο, ενώ το ίδιο αναμένεται να συμβεί και στη ρεβάνς με τους Θεσσαλονικείς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
101
94
71
69
60
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo