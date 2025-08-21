Η Μάιντς κατήγγειλε βανδαλισμό στα λάστιχα του πούλμαν της στο Τροντχάιμ

Η Μάιντς βρίσκεται στο Τρόντχαϊμ της Νορβηγίας, προκειμένου να αντιμετωπίσει τη Ρόζεμποργκ, στο πρώτο ματς των δυο ομάδων για τα playoffs του Conference League. Η αποστολή της γερμανικής ομάδας βρίσκεται από το βράδυ της Τετάρτης (20.08.2025) στο νορβηγικό βορρά, αλλά το πρωί της Πέμπτης αντίκρισε μια σημαντική ζημιά στο πούλμαν της.

Όπως αποκάλυψε η ίδια η Μάιντς με ανάρτηση στα social media, το πούλμαν της ομάδας δέχτηκε επίθεση από αγνώστους με αποτέλεσμα να βανδαλιστούν τρία από τα τέσσερα λάστιχά του!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Leider müssen wir bestätigen, dass drei der Reifen unseres Mannschaftsbusses durch Vandalismus schwer beschädigt worden sind.



Wir versuchen alles, um den Bus bis heute Abend wieder fit zu bekommen. pic.twitter.com/vdBNsuF5Cq — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) August 21, 2025

Οι Γερμανοί ενημέρωσαν ότι καταβάλλονται όλες οι προσπάθειες για την επισκευή του πούλμαν, προκειμένου να είναι διαθέσιμο το απόγευμα (21.08.2025, 19:00) για τις ανάγκες της ομάδας στον αγώνα κόντρα στην Ρόζενμποργκ.