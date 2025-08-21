Συμβαίνει τώρα:
Η Μάιντς κατήγγειλε βανδαλισμό στα λάστιχα του πούλμαν της στο Τροντχάιμ

Οι άνθρωποι της γερμανικής ομάδας αντίκρισαν το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στο πούλμαν της ομάδας, με το που ξημέρωσε
ΦΩΤΟ @1FSVMainz05
Η Μάιντς βρίσκεται στο Τρόντχαϊμ της Νορβηγίας, προκειμένου να αντιμετωπίσει τη Ρόζεμποργκ, στο πρώτο ματς των δυο ομάδων για τα playoffs του Conference League. Η αποστολή της γερμανικής ομάδας βρίσκεται από το βράδυ της Τετάρτης (20.08.2025) στο νορβηγικό βορρά, αλλά το πρωί της Πέμπτης αντίκρισε μια σημαντική ζημιά στο πούλμαν της.

Όπως αποκάλυψε η ίδια η Μάιντς με ανάρτηση στα social media, το πούλμαν της ομάδας δέχτηκε επίθεση από αγνώστους με αποτέλεσμα να βανδαλιστούν τρία από τα τέσσερα λάστιχά του!

Οι Γερμανοί ενημέρωσαν ότι καταβάλλονται όλες οι προσπάθειες για την επισκευή του πούλμαν, προκειμένου να είναι διαθέσιμο το απόγευμα (21.08.2025, 19:00) για τις ανάγκες της ομάδας στον αγώνα κόντρα στην Ρόζενμποργκ.

