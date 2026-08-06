Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ανακοίνωσε φιλικά προετοιμασίας με Ολυμπιακό και Άρη

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ έκανε γνωστό το πρόγραμμα των αναμετρήσεων που θα δώσει μέσα στον Σεπτέμβριο, με τα φιλικά με τον Ολυμπιακό και τον Άρη να ξεχωρίζουν, όσον αφορά το ελληνικό ενδιαφέρον.

Με τον Άρη η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα κοντραριστεί στις 11 Σεπτεμβρίου, ενώ δύο μέρες αργότερα (13/09/26) θα τεθεί αντιμέτωπη με τον πρωταθλητή Ευρώπης, Ολυμπιακό, με τις δύο αναμετρήσεις να πραγματοποιούνται στην Κύπρο.

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Το μεγάλο παιχνίδι που θα δώσει η ομάδα του Όντεντ Κάτας μέσα στον Σεπτέμβριο είναι αυτό για το Super Cup του Ισραήλ απέναντι στην Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη στις 17 Σεπτεμβρίου.

Η σεζόν της Euroleague ξεκινά στις 24 Σεπτεμβρίου, με την Μακάμπι Τελ Αβίβ να παίζει με την Βιλερμπάν στη Λιόν.