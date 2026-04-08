Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ανανέωσε τον Όντεντ Κάτας μέχρι το 2029

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Όντεντ Κάτας μέχρι το 2029 παρά τις φήμες για αποχώρηση στο τέλος της σεζόν.

Το απόγευμα της Τετάρτης (08/04/26) η Μακάμπι έκοψε την όρεξη των ανταγωνιστών της και ανανέωσε τον Κάτας που θα συνεχίσει στον πάγκο των ισραηλινών για ακόμα τρία χρόνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είμαι χαρούμενος που θα συνεχίσω να ηγούμαι της Μακάμπι για πολλά χρόνια. Για εμένα είναι μια σημαντική στιγμή περηφάνειας και ευθύνης», δήλωσε ο προπονητής της Μακάμπι μετά την ανανέωση της συνεργασίας του.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ είναι στην 11η θέση της Euroleague με ρεκόρ 18-17 και θα παλέψει μέχρι και την τελευταία αγωνιστική για να κερδίσει μία θέση στα play in της διοργάνωσης, με στόχο να βρεθεί στα play off.