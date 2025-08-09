Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε τον Μπέντζαμιν Σέσκο από την Λειψία

Τέλος στο μεταγραφικό σίριαλ του Μπέντζαμιν Σέσκο έβαλε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ανακοινώνοντας επίσημα την απόκτησή του από τη Λειψία. Ο 22χρονος Σλοβένος επιθετικός υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με τους «κόκκινους διαβόλους» και θα αγωνίζεται στο «Old Trafford» έως το καλοκαίρι του 2030.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επικράτησε στη μεταγραφική «μάχη» με τη Νιουκάστλ και άλλους ευρωπαϊκούς συλλόγους, καταβάλλοντας στη Λειψία ποσό που αγγίζει τα 85 εκατομμύρια ευρώ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή, έχοντας στο πλευρό της και τον ποδοσφαιριστή ο οποίος προτιμούσε να συνεχίσει τη καριέρα του στους «κόκκινους διαβόλους».

Ο Σέσκο θα αποτελέσει το νέο σέντερ φορ στην Γιουνάιτεντ, με τους ανθρώπους του συλλόγου να υπολογίζουν πολλά στο πρόσωπό του. Άλλωστε τόσο το κόστος της μεταγραφής, όσο και η επιθυμία της ομάδας να τον κάνει να πει το ναι δείχνει την πρόθεση που υπήρχε, προκειμένου ο Σλοβένος να γίνει κάτοικος «Old Trafford».

Aυτή ήταν η τρίτη καλοκαιρινή μεταγραφή για την ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ, καθώς είχαν προηγηθεί οι Ματίας Κούνια και Μπράιαν Εμπουεμό, οι οποίοι μαζί με τον Σέσκο θα αποτελέσουν τη νέα επιθετική τριάδα του συλλόγου.

Αξίζει να σημειωθεί πως όπως αναφέρουν ξένα ΜΜΕ η Γιουνάιτεντ κοιτάζει και την περίπτωση του Τζίτζι Ντοναρούμα, ο οποίος είναι ο εκλεκτός της ομάδας για τη θέση του τερματοφύλακα.