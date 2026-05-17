Η Τσέλσι ανακοίνωσε τη «βόμβα» της χρονιάς: Ο Τσάμπι Αλόνσο υπέγραψε στους μπλε για τέσσερα χρόνια

Η Τσέλσι μετά από μία τραγική χρονιά, όπου είναι πιθανό να μείνει εκτός Ευρώπης αποφάσισε να κάνει το μπαμ πείθοντας τον Τσάμπι Αλόνσο να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Ο Τσάμπι Αλόνσο υπέγραψε με την Τσέλσι για τέσσερα χρόνια και έχει ως στόχο να βάλει ξανά τους Λονδρέζους στο δρόμο των επιτυχιών, μετά από μία χρονιά που είχε κακές διοικητικές αποφάσεις και άσχημη εικόνα στον αγωνιστικό χώρο.

Ο 44χρονος Ισπανός προπονητής, που δεν στηρίχθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά έχει στο βιογραφικό του το σπουδαίο πρωτάθλημα Γερμανίας με την Μπάγερ Λεβερκούζεν, θα πιάσει δουλειά από την 1η Ιουλίου, με τον Κάλουμ ΜακΦάρλεϊν να ολοκληρώνει τη σεζόν στους μπλε.

«Η Τσέλσι είναι ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και με γεμίζει με τεράστια υπερηφάνεια που γίνομαι προπονητής αυτού του σπουδαίου συλλόγου. Από τις συνομιλίες μου με την ομάδα ιδιοκτησίας και την αθλητική ηγεσία, είναι σαφές ότι μοιραζόμαστε την ίδια φιλοδοξία. Θέλουμε να χτίσουμε μια ομάδα ικανή να ανταγωνίζεται με συνέπεια στο υψηλότερο επίπεδο και να διεκδικεί τρόπαια.

Υπάρχει μεγάλο ταλέντο στην ομάδα και τεράστια δυναμική σε αυτόν τον ποδοσφαιρικό σύλλογο και θα είναι μεγάλη μου τιμή να τον ηγηθώ. Τώρα η προσοχή μας επικεντρώνεται στη σκληρή δουλειά, στην οικοδόμηση της σωστής κουλτούρας και στην κατάκτηση τροπαίων», τα πρώτα λόγια του Ισπανού ως προπονητής της Τσέλσι.