Η Μάντσεστερ Σίτι αγόρασε τον Σεμένιο από την Μπόρνμουθ έναντι 72 εκατομμυρίων ευρώ

Ο Αντουάν Σεμένιο στο πρώτο μισό της Premier League έκανε τρομερές εμφανίσεις με τη φανέλα της Μπόρνμουθ και ανάγκασε τη Μάντσεστερ Σίτι να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να τον κάνει δικό της.

Σύμφωνα με το δημοσιογράφο, Ντέιβιντ Όρνστιν η Μάντσεστερ Σίτι έχει συμφωνήσει με την Μπόρνμουθ σε ένα ποσό της τάξεως των 72 εκατομμυρίων ευρώ με τα «κεράσια να κρατούν και ένα ποσοστό μεταπώλησης (10%) του Σεμένιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γκανέζος μεσοεπιθετικός θα κάνει σήμερα (08/01/26) τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει με την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα για να κάνει το βήμα παραπάνω στην καριέρα του.

Τη φετινή σεζόν σε 21 εμφανίσεις με την Μπόρνμουθ έχει πετύχει 10 γκολ και έχει μοιράσει 3 ασίστ, όντας ο κορυφαίος ποδοσφαριστής της ομάδας του Ιραόλα, που τον αποχαιρέτησε όταν βγήκε αλλαγή στο παιχνίδι με την Τότεναμ (3-2 υπέρ της Μπόρνμουθ με νικητήριο γκολ του Σεμένιο στις καθυστερήσεις).