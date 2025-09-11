Αθλητικά

Η Μάντσεστερ Σίτι επισημοποίησε τη συμφωνία της με τον Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα

Στους “πολίτες” ένας από τους κορυφαίους τερματοφύλακες στον κόσμο – Ο Ιταλός έκανε την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα
Σε μία σπουδαία μεταγραφική κίνηση προχώρησε η Μάντσεστερ Σίτι, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Η Μάντσεστερ Σίτι επωφελήθηκε από τον “πόλεμο” που ξέσπασε μεταξύ του Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα και την Παρί Σεν Ζερμέν, κινήθηκε ταχύτατα και τον έκανε δικό της.

Ο ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα τον Ντοναρούμα και ο Ιταλός πορτιέρε θα πάει στην Αγγλία και την Premier League μετά την κορυφαία χρονιά της καριέρας του κατακτώντας πρωτάθλημα, κύπελλο και Champions League με τους Παριζιάνους.

Μία μετεγγραφή που κόστισε στους “πολίτες” 30 εκατομμύρια ευρώ, ποσό αρκετά μικρό αν αναλογιστεί κανείς την ποιότητα του Ντοναρούμα.

“Έκανα το ντεμπούτο μου δέκα χρόνια πριν, σε ηλικία 16 ετών. Από τότε έχω δουλέψει, έχω προπονηθεί, έχω κάνει θυσίες, έχω ιδρώσει. Όπως αυτός ο σύλλογος, έχω κατακτήσει τίτλους.

Και τώρα τα πάντα με έχουν οδηγήσει εδώ, στην Μάντσεστερ Σίτι. Είμαι ο Τζανλουίτζι Ντοναρούμα. Ας γράψουμε ιστορία μαζί”, δήλωσε ο 26χρονος Ιταλός τερματοφύλακας μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, μέχρι το καλοκαίρι του 2030.

