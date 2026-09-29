Αθλητικά

Μάντσεστερ Σίτι: Ο σύλλογος είναι αθώος, προχωράμε σε έφεση

Η αντίδραση των "πολιτών" στην απόφαση ενοχής του συλλόγου
ΦΩΤΟ Reuters
ΦΩΤΟ Reuters
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Αθώα δήλωσε η Μάντσεστερ Σίτι, μετά την ανακοίνωση της Premier League, με την οποία επιβεβαίωσε ότι ανεξάρτητη Επιτροπή έκρινε ένοχους τους “πολίτες” για όλες τις κατηγορίες που αφορούν σοβαρές παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της διοργανώτριας αρχής του αγγλικού πρωταθλήματος σε διάστημα εννέα σεζόν.

Η Μάντσεστερ Σίτι εξέφρασε την έκπληξη και την απογοήτευσή της με την ανακοίνωση της Premier League και ξεκαθάρισε πως θα προσφύγει κατά της απόφασης.

Η ανακοίνωση της Μάντσεστερ Σίτι

«Η Μάντσεστερ Σίτι είναι τόσο απογοητευμένη όσο και έκπληκτη από την απόφαση της Επιτροπής της Premier League, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα.

Ο Σύλλογος είναι αθώος για τις κατηγορίες που του έχουν απαγγελθεί από την Premier League και διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σώμα αδιάσειστων αποδεικτικών στοιχείων που στηρίζει όλες τις θέσεις του σχετικά με την υπόθεση. Ως εκ τούτου, ο Σύλλογος θα συνεχίσει με αμείωτη επιμονή και, όπου είναι απαραίτητο, θα αναλάβει ενεργό δράση σε κάθε αρμόδιο ρυθμιστικό και νομικό πλαίσιο.

Η διαδικασία της Premier League παραμένει σε εξέλιξη, με σημαντικά σκέλη της να μην έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Η Μάντσεστερ Σίτι θα προχωρήσει τώρα στις διαθέσιμες διαδικασίες έφεσης, με βάση το ότι η απόφαση περιέχει σαφή ουσιώδη σφάλματα ως προς τον νόμο, τις αρχές και τα πραγματικά περιστατικά και, ως εκ τούτου, δεν είναι ασφαλής.

Ο Σύλλογος έχει τηρήσει επιμελώς τη δέουσα διαδικασία επί οκτώ χρόνια, με την προσδοκία ότι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εκτελεστική Διοίκηση της Premier League θα λειτουργούσαν ως ανεξάρτητος, αμερόληπτος και δίκαιος ρυθμιστικός φορέας, απαλλαγμένος από οποιαδήποτε μεροληπτική επιρροή.

Ο Σύλλογος προφανώς περιορίζεται ως προς το τι μπορεί να δηλώσει περαιτέρω, έως ότου ολοκληρωθούν όλες οι επόμενες διαδικασίες».

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