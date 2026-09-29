Σφοδρή επίθεση του Αλεξάντερ Τσέφεριν στον Τζιάνι Ινφαντίνο: «Ως εδώ και μη παρέκει, το ποδόσφαιρο δεν πωλείται»

Ο ηγέτης της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, εξαπέλυσε επίθεση κατά του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, μετά την αποτυχημένη πρότασή του δεύτερου να πωληθούν μερίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές.

Κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης της ένωσης ευρωπαϊκών συλλόγων (EFC) στην Κοπεγχάγη, ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν τα… έχωσε στον ομόλογό του στη FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο , ο οποίος είχε προσκληθεί αλλά δεν παρέστη.

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«Ήρθε η ώρα να πούμε: “Ως εδώ και μη παρέκει”», δήλωσε ο Αλεξάντερ Τσέφεριν, αφού απαρίθμησε τις «αμφιλεγόμενες κινήσεις» του Τζιανι Ινφαντίνο. «Φανταστείτε να γίνονται συζητήσεις πίσω από την πλάτη σας για την εκποίηση των περιουσιακών σας στοιχείων», είπε αναφερόμενος στο σχέδιο πώλησης μεριδίου σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια.·

«Φανταστείτε να απονέμεται ένα βραβείο ειρήνης χωρίς να έχετε ερωτηθεί προηγουμένως», τόνισε αναφερόμενος στη βράβευση που απένειμε ο Ινφαντίνο στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Και πρόσθεσε: «Ναι, ας αναπτυχθούμε, ας καινοτομήσουμε, ας κάνουμε τους συλλόγους και τις διοργανώσεις μας ακόμα πιο επιτυχημένες, αλλά ας μην ξεχνάμε ποτέ ότι το ποδόσφαιρο είναι μεγαλύτερο από εκείνους που το διοικούν. Είμαστε θεματοφύλακες, όχι ιδιοκτήτες. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να πουλήσει το μέλλον του».