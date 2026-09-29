Αθλητικά

Ζαλγκίρις Κάουνας – Ολυμπιακός live για τη 2η αγωνιστική στη Euroleague

Το φινάλε της πρώτης «διαβολοβδομάδας» θα βρει τους Πειραιώτες στην έδρα της Μπολόνια (01.10.2026, 21:30, Newsit.gr)
ΦΩΤΟ Eurokinissi
2η αγωνιστική Euroleague - Γήπεδο: Zalgirio Arena
Διαιτητές: Πουκλ, Πέρεθ, Καρντούμ
24 - 21
1ο δεκάλεπτο
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις υποχρεώσεις του στη Euroleague μακριά από την Ελλάδα, έχοντας αγώνα στην κατάμεστη έδρα της Ζαλγκίρις Κάουνας, χωρίς να υπολογίζει για μια ακόμα φορά στις υπηρεσίες του Νίκολα Μιλουτίνοφ. Χωρίς Γουίλιαμς-Γκος οι Λιθουανοί.

20:31 | 29.09.2026
30-33 με τον Παπανικολάου, μετά από επιθετικό ριμπάουντ
20:31 | 29.09.2026
30-31 με τον Μπράουν
20:31 | 29.09.2026
28-31 με τον Φουρνιέ
20:29 | 29.09.2026
28-29 με τον Μπράουν
20:29 | 29.09.2026

Τάιμ άουτ

20:27 | 29.09.2026
26-29 με γρήγορα καλάθια - Έφτασε τους 5 πόντους ο Εντιάι
20:27 | 29.09.2026
26-24 το σκορ
20:26 | 29.09.2026

7:47 για το τέλος του πρώτου μέρους

20:25 | 29.09.2026

Φάουλ και βολές για τον Εντιάι

20:25 | 29.09.2026
26-22 ο Ολυμπιακός μειώνει
20:25 | 29.09.2026

Βολές για τον Φουρνιέ

20:24 | 29.09.2026

8:30 για το ημίχρονο

20:23 | 29.09.2026
26-21 με τον Σιρβίντις
20:22 | 29.09.2026

Πέρασε στο δεύτερο δεκάλεπτο, όπως και ο Μοντέρο

20:22 | 29.09.2026

Άστοχος ο Φουρνιέ στο πρώτο του σουτ στο ματς

20:20 | 29.09.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο
20:19 | 29.09.2026
Τέλος πρώτης περιόδου με σκορ 24-21
20:19 | 29.09.2026
24-21 με τον Ντόρσεϊ
20:18 | 29.09.2026
24-19 με τον Σιρβίντις
20:18 | 29.09.2026
21-19 ο Ολυμπιακός στο -2
20:17 | 29.09.2026

1:26 για το τέλος της πρώτης περιόδου

20:17 | 29.09.2026

2ο φάουλ ο Βαλαντσιούνας - Βολές ο Τζόουνς

20:17 | 29.09.2026

Οι πρώτοι του πόντοι στο ματς

20:16 | 29.09.2026
21-17 με κάρφωμα του Βαλαντσιούνας
20:16 | 29.09.2026
19-17 με τον Μακιντάιρ
20:15 | 29.09.2026
19-15 η Ζαλγκίρις
20:15 | 29.09.2026
17-15 ο Βεζένκοφ
20:15 | 29.09.2026
17-13 με τον Τουμπέλις
20:14 | 29.09.2026
15-13 με 1/2 βολές του Ντόρσεϊ
20:13 | 29.09.2026

Φάουλ και βολές για τον Ντόρσεϊ

20:11 | 29.09.2026

3:36 για το τέλος της 1ης περιόδου

20:11 | 29.09.2026

Τάιμ άουτ

20:11 | 29.09.2026
15-12 με τον Βεζένκοφ
20:10 | 29.09.2026
15-10 με τον Τουμπέλις ξανά - 5 σερι πόντοι
20:10 | 29.09.2026
13-10 με τον Τουμπέλις
20:10 | 29.09.2026
11-8 με κάρφωμα του Τζόουντ
20:09 | 29.09.2026
Γρήγορα καλάθια και 11-8
20:09 | 29.09.2026
9-6 το σκορ
20:09 | 29.09.2026

Φάουλ και βολές για τον Γουόρντ

20:07 | 29.09.2026
9-4 με 1/2 βολές
20:07 | 29.09.2026

Βολές για τον Βεζένκοφ

20:05 | 29.09.2026
9-3 το σκορ
20:04 | 29.09.2026

Φάουλ και βολές του Τζόουνς

20:04 | 29.09.2026
9-2 με τον Μπουτκεβίτσιους
20:03 | 29.09.2026

Νέο άστοχο σουτ του Ντόρσεϊ

20:03 | 29.09.2026
4-2 με τον Έντουαρτς
20:02 | 29.09.2026
2-2 με τον Βεζένκοφ
20:01 | 29.09.2026
2-0 η Ζαλγκίρις
19:59 | 29.09.2026
Ξεκίνησε ο αγώνας
19:56 | 29.09.2026

Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοβ και Τζόουνς η αρχική πεντάδα του Ολυμπιακού

19:55 | 29.09.2026
19:55 | 29.09.2026

Έγινε η παρουσιάση του Ολυμπιακού και ακολουθεί... χαμούλης για τους παίκτες της Ζαλγκίρις

19:54 | 29.09.2026

Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι οι Σάσα Πουκλ (Σλοβενία), Εμίλιο Πέρεθ (Ισπανία) και Λούκα Καρντούμ (Κροατία)

19:48 | 29.09.2026

Προφανώς το πρόσωπο της βραδιάς είναι ο Γιόνας Βαλαντσιούνας, ο οποίος θα παίξει για πρώτη φορά μπροστά στο κοινό της Ζάλγκιρις στη Euroleague

19:47 | 29.09.2026

Αυτή είναι η πρώτη "διαβολοβδομάδα" της Euroleague. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη -και πάλι εκτός έδρας- την Βίρτους Μπολόνια

19:47 | 29.09.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα Ζαλγκίρις Κάουνας - Ολυμπιακός για τη 2η αγωνιστική της Euroleague

19:47 | 29.09.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
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