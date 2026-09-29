Ζαλγκίρις Κάουνας – Ολυμπιακός live για τη 2η αγωνιστική στη Euroleague

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις υποχρεώσεις του στη Euroleague μακριά από την Ελλάδα, έχοντας αγώνα στην κατάμεστη έδρα της Ζαλγκίρις Κάουνας, χωρίς να υπολογίζει για μια ακόμα φορά στις υπηρεσίες του Νίκολα Μιλουτίνοφ. Χωρίς Γουίλιαμς-Γκος οι Λιθουανοί.