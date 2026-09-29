Ζαλγκίρις Κάουνας – Ολυμπιακός live για τη 2η αγωνιστική στη Euroleague

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις υποχρεώσεις του στη Euroleague μακριά από την Ελλάδα, έχοντας αγώνα στην κατάμεστη έδρα της Ζαλγκίρις Κάουνας, χωρίς να υπολογίζει για μια ακόμα φορά στις υπηρεσίες του Νίκολα Μιλουτίνοφ. Χωρίς Γουίλιαμς-Γκος οι Λιθουανοί.
Τάιμ άουτ
7:47 για το τέλος του πρώτου μέρους
Φάουλ και βολές για τον Εντιάι
Βολές για τον Φουρνιέ
8:30 για το ημίχρονο
Πέρασε στο δεύτερο δεκάλεπτο, όπως και ο Μοντέρο
Άστοχος ο Φουρνιέ στο πρώτο του σουτ στο ματς
1:26 για το τέλος της πρώτης περιόδου
2ο φάουλ ο Βαλαντσιούνας - Βολές ο Τζόουνς
Οι πρώτοι του πόντοι στο ματς
Φάουλ και βολές για τον Ντόρσεϊ
3:36 για το τέλος της 1ης περιόδου
Τάιμ άουτ
Φάουλ και βολές για τον Γουόρντ
Βολές για τον Βεζένκοφ
Φάουλ και βολές του Τζόουνς
Νέο άστοχο σουτ του Ντόρσεϊ
Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοβ και Τζόουνς η αρχική πεντάδα του Ολυμπιακού
Έγινε η παρουσιάση του Ολυμπιακού και ακολουθεί... χαμούλης για τους παίκτες της Ζαλγκίρις
Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι οι Σάσα Πουκλ (Σλοβενία), Εμίλιο Πέρεθ (Ισπανία) και Λούκα Καρντούμ (Κροατία)
Προφανώς το πρόσωπο της βραδιάς είναι ο Γιόνας Βαλαντσιούνας, ο οποίος θα παίξει για πρώτη φορά μπροστά στο κοινό της Ζάλγκιρις στη Euroleague
Αυτή είναι η πρώτη "διαβολοβδομάδα" της Euroleague. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη -και πάλι εκτός έδρας- την Βίρτους Μπολόνια
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα Ζαλγκίρις Κάουνας - Ολυμπιακός για τη 2η αγωνιστική της Euroleague