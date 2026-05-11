Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τον Ρεμπρόφ για την ανάληψη της τεχνικής του ηγεσίας, γράφουν στην Ουκρανία

Το όνομα του Ουκρανού προπονητή συνδέθηκε με τους πράσινους για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας
Ο Ρεμπρόφ σε ματς της Εθνικής Ουκρανίας/ (AP Photo/Czarek Sokolowski)
Ο Παναθηναϊκός περιμένει την ολοκλήρωση της σεζόν για να δρομολογήσει τις αλλαγές στο αγωνιστικό κομμάτι, με σκοπό να αλλάξει η εικόνα τη νέα σεζόν και το πιο πιθανό είναι να αποχωρήσει από τον πάγκο του ο Ράφα Μπενίτεθ, με ουκρανικά δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι υπάρχει συμφωνία με τον Σεργκέι Ρεμπρόφ.

Ο Σεργκέι Ρεμπρόφ πρόσφατα αποχώρησε από τον πάγκο της Εθνικής Ουκρανίας και είναι πιθανό ο Παναθηναϊκός να κυνηγήσει την περίπτωσή του. Το όνομα του Ουκρανού έχει «παίξει» και στο παρελθόν για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας ομάδων του Big 4.

Ο Ουκρανός προπονητής κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά και σύμφωνα με την ουκρανική ιστοσελίδα «sport.ua» τα έχει βρει σε όλα με τον Παναθηναϊκό. Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο Ρεμπρόφ ήρθε στην Ελλάδα πριν περίπου δύο εβδομάδες για να ξεκινήσει επαφές με τον Παναθηναϊκό. Οι δύο πλευρές είχαν συνομιλήσει το φθινόπωρο του 2025, όπου είχαν έρθει και σε προφορική συμφωνία.

Ο 51χρονος στο παρελθόν έχει προπονήσει την Εθνική Ουκρανίας, όπως και τις Αλ Αΐν, Φερεντσβάρος και Ντιναμό Κιέβου.

