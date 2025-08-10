Η Μαρία Ραφαηλίδου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στη σφαιροβολία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20

Η Μαρία Ραφαηλίδου χάρισε στη χώρα μας το πρώτο της χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20 στο Τάμπερε σκαρφαλώνοντας στην κορυφή της Ευρώπης στη σφαιροβολία με βολή στα 16,16 μέτρα.

Η 18χρονη αθλήτρια μπήκε στον αγώνα για να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο και έκανε αυτό που έπρεπε για να το πετύχει. Με 15,58 μ. στην πρώτη της προσπάθεια μπήκε από νωρίς στο κυνήγι του χρυσού μεταλλίου αποβάλλοντας οποιοδήποτε άγχος και αμφισβήτηση για την έκβαση του αγώνα. Η νεαρή, όμως, δεν έμεινε εκεί, αφού συνέχισε με 15,28 μ. και στη τρίτη βολή σκαρφάλωσε στην κορυφή με 16,16 μέτρα. Η Ραφαηλίδου πέτυχε 15,85 μ. στην τέταρτη βολή και ήταν άκυρη στην πέμπτη, όπως και στην έκτη, που έτρεξε να πανηγυρίσει τη νίκη της στην σφαιροβολία σκεπασμένη με την ελληνική σημαία.

Η Ραφαηλίδου μετά το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Κ18 αναρριχήθηκε στην κορυφή και στην κατηγορία Κ20. Το σημερινό είναι το πρώτο μετάλλιο της χώρας μας στο αγώνισμα της σφαιροβολίας γυναικών, καθώς μέχρι σήμερα η καλύτερη παρουσία ήταν η τέταρτη θέση της Σοφίας Ορφανιώτου με 15,97 μέτρα.

Πολύ καλή παρουσία πραγματοποίησε και η Ηλέκτρα Χιουτακάκου, που κατέλαβε την πέμπτη θέση στον αγώνα με 14,84 μέτρα. Η νεαρή ξεκίνησε με 14,60 μ. συνέχισε με 14,25 μ., 14,60 μ. και στην τέταρτη βολή πέτυχε το 14,84 μ. που την ανέβασε στην πέμπτη θέση. Η αθλήτρια του Ανέστη Καλτζίδη στη συνέχεια έκλεισε τον αγώνα με 14,79 μ. και 14,63 μέτρα. Η 19χρονη πέτυχε τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα επιτυχία της και μια από τις καλύτερες ελληνικές παρουσίες στη διοργάνωση.

Η ελληνική αποστολή έκανε αισθητή την παρουσία της στις εξέδρες, καθώς σύσσωμη η ομάδα βρέθηκε στο στάδιο, προκειμένου να παρακολουθήσει τις προσπάθειες των δύο Ελληνίδων.

Η αποστολή ομάδα στις εξέδρες του σταδίου πανηγυρίζει για τις επιτυχίες των αθλητριών μας στη σφαιροβολία