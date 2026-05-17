ΑΕΚ: Live streaming η φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Super League

Η ΑΕΚ γιορτάζει στη κατάμεστη Allwyn Arena την κατάκτηση του πρωταθλήματος και το Newsit.gr βρίσκεται στην έδρα της Ένωσης, στη Νέα Φιλαδέλφεια, για να σας παρουσιάσει την κιτρινόμαυρη φιέστα.

Λίγο πριν, η ΑΕΚ έφερε 1-1 με τον Ολυμπιακό, κλείνοντας έτσι με ιδανικό τρόπο τα πλέι οφ και μεγαλώνοντας το αήττητό της στα 24 ματς στη Super League. μεταξύ αυτών, δέκα ντέρμπι.

Ο Ροντινέι άνοιξε το σκορ για τους Πειραιώτες και ο Κοϊτά ισοφάρισε και έσωσε το αήττητο σερί που τρέχει από τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος η Ένωση και την ήττα της στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Ακριβώς μετά τη λήξη του ντέρμπι και τους πρώτους κιτρινόμαυρους πανηγυρισμούς, οι παίκτες του Νίκολιτς έφυγαν για τα αποδυτήρια, για να επιστρέψουν για την “στέψη” τους!

Έξω από την Allwyn Arena, drones σχημάτισαν το τρόπαιο της Super League, που οι παίκτες του Νίκολιτς θα σηκώσουν στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας. Αμέσως μετά, σχημάτισαν και έναν δικέφαλο αετό.

«Περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, οι λέξεις συσπείρωση και ένωση μπορούν να περιγράψουν την ομάδα της ΑΕΚ. Μια οικογένεια…», ακούγεται από τα μεγάφωνα.

«Fight, Believe and Never Give Up», παίζει στα μάτριξ τώρα το βίντεο με την ομιλία του Νίκολιτς πριν την Άντερλεχτ. «Όλοι εσείς εδώ είστε η οικογένειά», τα λόγια του Ριμπάλτα στους παίκτες, στο βίντεο που παίζεται στα μάτριξ του γηπέδου.

«Δεν έχετε ξαναπαίξει με τόσο μεγάλο πάθος. Συγχαρητήρια» τα λόγια του Μάριου Ηλιόπουλου μετά τη νίκη στο Καραϊσκάκη στην πρεμιέρα των πλέι οφ.

«Ένα το χελιδόνι» και «Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ» σε ερμηνεία της παιδικής ορχήστρας της Νέας Φιλαδέλφειας. Ακολούθως, τραγούδησαν τον ύμνο της ΑΕΚ, με τους οπαδούς να συμμετέχουν.

Αναφορά στο Δημήτρη Χατζηχρήστο και στα “παιδιά, εκεί ψηλά” που έφυγαν, με τους οπαδούς να δίνουν ένα ζεστό χειροκρότημα.

Ακολούθησε σύνδεση με τα αποδυτήρια του γηπέδου, με τους παίκτες της ΑΕΚ να το γιορτάζουν (εμφανίστηκε η εικόνα στα μάτριξ), λίγο πριν βγουν στον αγωνιστικό χώρο για τη φιέστα της Ένωσης.

“I did it my way” από 14 μουσικούς με βιολιά, που βρίσκονται εντός αγωνιστικού χώρου, κάτι που παραπέμπει στον Μάριο Ηλιόπουλο!

Η σειρά του Μάριου Ηλιόπουλου να πάρει το λόγο. «Αν δε τραγουδήσεις δεν φεύγουμε από εδώ» του φωνάζουν οι οπαδοί!

«Λαέ της ΑΕΚ! Απίστευτε λαέ της ΑΕΚ

Έχω το προνόμιο και τη μεγάλη ευθύνη να κρατάω τα ηνία της ΑΕΚ. την ομάδας που πριν από 102 χρόνια ιδρύθηκε για να μείνει ανεξίτηλη στους αιώνες

Ευχαριστώ τον Δημήτρη Μελισσανίδη που μου έδωσε τη δυνατότητα να μπορέσω να ηγηθώ και το καλοκαίρι του 2025 να φορέσω τη δικιά μου πανοπλία και να φέρω σε 11 μήνες αυτό του πρωτάθλημα. Είπα κάποιες ατάκες όχι από έπαρση, αλλά από πίστη στο όραμά μου»