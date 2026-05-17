Premier League: Η Γουέστ Χαμ του Ντίνου Μαυροπάνου πιο κοντά στον υποβιβασμό στη Championship

Η Νιούκαστλ επικράτησε με 3-1 της Γουέστ Χαμ στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ», για την 37η αγωνιστική, βυθίζοντας ακόμη περισσότερο τους Λονδρέζους στη μάχη της παραμονής στην Premier League.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους γηπεδούχους ήταν ο Γουίλιαμ Οσούλα, ο οποίος σημείωσε δύο τέρματα, συμβάλλοντας καθοριστικά στη νίκη της Νιούκαστλ. Το σκορ άνοιξε στο 15ο λεπτό ο Νικ Βόλτεμαντε, πριν ο Οσούλα διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του τέσσερα λεπτά αργότερα, εκμεταλλευόμενος τα σοβαρά αμυντικά κενά της Γουέστ Χαμ.

Ο Δανός επιθετικός πέτυχε και δεύτερο προσωπικό γκολ στο 65’, δίνοντας σαφές προβάδισμα στη Νιούκαστλ, με τη Γουέστ Χαμ να μειώνει προσωρινά στο 69’ χάρη σε εξαιρετικό τελείωμα του Τάτι Καστεγιάνος, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να επιστρέψει στη διεκδίκηση του αποτελέσματος.

Η Γουέστ Χαμ παρέμεινε στην 18η θέση με 36 βαθμούς, δύο λιγότερους από την Τότεναμ, η οποία έχει την ευκαιρία να εξασφαλίσει την παραμονή της εφόσον επικρατήσει της Τσέλσι στο «Στάμφορντ Μπριτζ» την Τρίτη.

Σε αυτή την περίπτωση, τα «σφυριά» θα υποβιβαστούν και μαθηματικά, μία αγωνιστική πριν το τέλος του πρωταθλήματος.