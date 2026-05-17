Νέο σόου Χρήστου Τζόλη και μία ανάσα από το πρωτάθλημα στο Βέλγιο η Κλαμπ Μπριζ

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Χρήστο Τζόλη, η Κλαμπ Μπριζ διέλυσε εντός έδρας την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ με 5-0 και αγκάλιασε το βελγικό πρωτάθλημα.

Η Κλαμπ Μπριζ ξέφυγε με τέσσερις βαθμούς δύο αγωνιστικές πριν το τέλος των πλέι οφ του βελγικού πρωταθλήματος, με τον Χρήστο Τζόλη να δίνει ακόμα ένα σόου με ένα γκολ και δύο ασίστ.

Ο διεθνής Έλληνας μεσοεπιθετικός σέρβιρε το 1-0 στον Βανάκεν στο 30′ και το 3-0 στον ίδιο παίκτη στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους.

Στο 87′ ο Χρήστος Τζόλης ολοκλήρωσε την σπουδαία του εμφάνιση με γκολ, με τον 24χρονο εξτρέμ να μετράει φέτος 20 γκολ και 26 ασίστ σε 50 συμμετοχές.