Αθλητικά

Νέο σόου Χρήστου Τζόλη και μία ανάσα από το πρωτάθλημα στο Βέλγιο η Κλαμπ Μπριζ

Δύο ασίστ και ένα γκολ σημείωσε ο διεθνής Έλληνας μεσοεπιθετικός
Ο Χρήστος Τζόλης
Spada/LaPresse via AP
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Χρήστο Τζόλη, η Κλαμπ Μπριζ διέλυσε εντός έδρας την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ με 5-0 και αγκάλιασε το βελγικό πρωτάθλημα.

Η Κλαμπ Μπριζ ξέφυγε με τέσσερις βαθμούς δύο αγωνιστικές πριν το τέλος των πλέι οφ του βελγικού πρωταθλήματος, με τον Χρήστο Τζόλη να δίνει ακόμα ένα σόου με ένα γκολ και δύο ασίστ.

Ο διεθνής Έλληνας μεσοεπιθετικός σέρβιρε το 1-0 στον Βανάκεν στο 30′ και το 3-0 στον ίδιο παίκτη στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους.

Στο 87′ ο Χρήστος Τζόλης ολοκλήρωσε την σπουδαία του εμφάνιση με γκολ, με τον 24χρονο εξτρέμ να μετράει φέτος 20 γκολ και 26 ασίστ σε 50 συμμετοχές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
246
135
119
107
89
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo