Η Μαρία Σάκκαρη αποκάλυψε το μέρος που θα γίνει ο γάμος με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

Η Μαρία Σάκκαρη αποκάλυψε ότι ο γάμος της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη θα γίνει σίγουρα στην Κρήτη.

Λεπτομέρειες για τον γάμο της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ο οποίος θα γίνει το 2027, αποκάλυψε η Μαρία Σάκκαρη, μιλώντας στην εκπομπή Game Changers.

Το μυστήριο θα γίνει σίγουρα στην Κρήτη το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο, όπως δήλωσε η Ελληνίδα τενίστρια.

«Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη, το ίδιο και ο Κωνσταντίνος. Δεν έχουμε συζητήσει ακόμα για την ημερομηνία γάμου. Είναι πολύ δύσκολο με το πρόγραμμά μου η αλήθεια είναι. Οπότε πρέπει να βάλουμε κάτω το ημερολόγιο και να δούμε ποια εβδομάδα δεν έχω τουρνουά. Σίγουρα θα γίνει προς το καλοκαίρι ή προς το φθινόπωρο και σίγουρα στην Κρήτη», τόνισε η Μαρία Σάκκαρη.

Η Μαρία Σάκκαρη και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είναι σε σχέση τα τελευταία 5 χρόνια. Την είδηση του γάμου τους αποκάλυψε ανήμερα της Πρωτοχρονιάς ο Κυριάκος Μητσοτάκης.