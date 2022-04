Η Μαρία Σάκκαρη αποκλείστηκε από την Λάουρα Σίγκεμουντ στο τουρνουά της Στουτγκάρδης, αφού τραυματίστηκε την ώρα του ματς και δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το δεύτερο σετ.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια έδειξε να πονάει από τα μέσα του πρώτου σετ, το οποίο και έχασε με 6-4, με αποτέλεσμα να πάρει την απόφαση να αποσυρθεί από το τουρνουά, την ώρα που έχανε με 3-1 στο δεύτερο σετ.

Η Σάκκαρη αποχώρησε μάλιστα με δάκρυα στα μάτια από το κορτ, με τον κόσμο να την αποθεώνει στις κερκίδες για την προσπάθειά της. Μένει να φανεί το μέγεθος του τραυματισμού, με την ελπίδα να μην πρόκειται για κάτι σοβαρό.

Maria Sakkari is forced to retire. Laura Siegemund advances to the quarter finals. Get well soon, Maria! #porschetennis #PTGP22 pic.twitter.com/sadnBrvc6a