Futsal: Εισβολή οπαδών στο ΑΕΛ – ΑΠΟΕΛ, επεισόδια με ρίψεις αντικειμένων και διακοπή του αγώνα στην Κύπρο

Από ντου οπαδών που προκάλεσαν επεισόδια και την οριστική διακοπή του, στιγματίστηκε ο αγώνας futsal μεταξύ ΑΕΛ και ΑΠΟΕΛ στο Αθλητικό Κέντρο «Νίκος Σολομωνίδης» στη Λεμεσό, το βράδυ της Πέμπτης (07.05.2026).

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα Μέσα της Κύπρου αλλά και από την τοπική αστυνομία, δευτερόλεπτα πριν του λήξη του αγώνα futsal στην Κύπρο, οπαδοί της ΑΕΛ, άρχισαν να ρίχνουν αντικείμενα και κροτίδες εντός του αγωνιστικού χώρου.

Ακολούθως, αριθμός οπαδών έκανε ντου στον αγωνιστικό χώρο με αποτέλεσμα ο διαιτητής να διακόψει οριστικά τον αγώνα. Οι δυνάμεις της αστυνομίας επενέβησαν άμεσα εντός του αγωνιστικού χώρου, κάνοντας χρήση δακρυγόνων. Τα επεισόδια συνεχίστηκαν και εκτός του γηπέδου, με ρίψεις πετρών, αντικειμένων και κροτίδων.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη 19χρονου από τη Λεμεσό για αυτόφωρα αδικήματα. Ο συλληφθείς φέρεται να συμμετείχε στα επεισόδια και να έριχνε αντικείμενα εναντίον αστυνομικών.

Από τα επεισόδια προκλήθηκαν ζημιές σε πέντε οχήματα, τα οποία βρίσκονταν σταθμευμένα στον χώρο στάθμευσης του γηπέδου.

Στο χρονικό σημείο της διακοπής ο ΑΠΟΕΛ ήταν μπροστά στο σκορ με 4-3. Για την τύχη του αγώνα, όπως σημειώνει η ΚΟΠ, θα αποφασίσει ο Αθλητικός Δικαστής.

Στη σειρά των τελικών του πρωταθλήματος Futsal, ο ΑΠΟΕΛ προηγείται με 2-0 στις νίκες, χωρίς να υπολογίζεται ο χθεσινός αγώνας, και χρειάζεται ακόμη μια για να κατακτήσει το πρωτάθλημα.