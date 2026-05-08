«Εφιάλτης» για Γιουσούφ Γιαζίτσι, τρίτη ρήξη χιαστών για τον επιθετικό του Ολυμπιακού

Νέο ραντεβού με την ατυχία είχε ξανά ο Γιουσούφ Γιαζιτσί, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στην προπόνηση του Ολυμπιακού και θα μείνει εκτός δράσης περίπου για έξι με επτά μήνες.

Ο Τούρκος μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού αποχώρησε με ενοχλήσεις από τη χθεσινή (07.05.2026) προπόνηση, υποβλήθηκε αμέσως σε εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων έδειξαν δυστυχώς ότι έχει υποστεί ξανά ρήξη χιαστού.

Έτσι, ο Γιαζίτσι δεν θα μπορέσει να επιστρέψει στα γήπεδα πριν από τα τέλη του χρόνου. Να σημειωθεί πως είχε υποστεί τον ίδιο τραυματισμό στο πρώτο του παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, τον Οκτώβριο του 2024 στην Τρίπολη.

Αυτή όμως είναι η τρίτη φορά που ο Γιαζίτσι παθαίνει ρήξη χιαστών στην καριέρα του και μάλιστα μέσα σε έξι χρόνια. Συγκεκριμένα, ο 29χρονος Τούρκος επιθετικός είχε υποστεί ξανά ρήξη χιαστού στις 21 Δεκεμβρίου του 2019 όταν αγωνιζόταν στη Λιλ, σε ματς κόντρα στη Μονακό.