Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Η ώρα του game 4 των πλέι οφ της Euroleague και σε ποιο κανάλι μπορείτε να τον δείτε

Μια αναμέτρηση που μπορεί να κρίνει την πρόκριση των “πρασίνων” στο Final 4 της Αθήνας
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε (08.05.2026) τη Βαλένθια στο Telekom Center Athens για το Game 4 των πλέι οφ της Euroleague και θέλει να πανηγυρίσει την τρίτη σερί συμμετοχή σε Final 4 και 14η συνολικά στην ιστορία του.

Μετά την ήττα του στο Game 3 και τη μείωση του σκορ σε 2-1, ο Παναθηναϊκός θέλει να κλείσουν τη σειρά στην Αθήνα και να μην επιστρέψουν στη Βαλένθια για πέμπτο παιχνίδι.

Η αναμέτρηση των “πρασίνων” θα κάνει τζάμπολ στις 21:15, θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime, ενώ θα υπάρχει και ενημέρωση για την εξέλιξή της από το live του Newsit.gr.

Το σημερινό πρόγραμμα

20:00 Ζάλγκιρις – Φενέρμπαχτσε (Novasports 5)

21:15 Παναθηναϊκός – Βαλένθια (Novasports Prime)

