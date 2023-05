Η Μαρία Σάκκαρη και εννιά ακόμη τενίστριες της WTA “μεταμορφώθηκαν” με τη βοήθεια της τεχνολογίας AI, σε φιγούρες σχετικά με τα προσωνύμιά τους στο κορτ.

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει δημιουργήσει πολλές τέτοιες εικόνες τον τελευταίο καιρό και πλέον έφθασε και η ώρα για το τένις γυναικών, με τη Μαρία Σάκκαρη, Νο8 στον κόσμο, να μην μπορεί να λείπει φυσικά από τη σχετική λίστα.

Με το προσωνύμιο “SakkAttack” και τη “μαχητική” ψυχή της Σπαρτιάτισσας, η Μαρία Σάκκαρη δεν θα μπορούσε παρά να γίνει πολεμίστρια από την τεχνολογία AI, σε μία εντυπωσιακή φωτογραφία. Ξεχώρισαν επίσης η “Βασίλισσα” Σερένα Γουίλιαμς, η “Τίγρης” Αρίνα Σαμπαλένκα και το “Ρομπότ” Ανέτ Κονταβέιτ.

Tennis players as their nicknames (AI-generated), WTA version



1. Aryna Sabalenka as The Tigress pic.twitter.com/4ma8sj5FwS